Nicko Widjaja Ajukan Banding, Keluarga Unggah Foto dan Banjir Dukungan

JawaPos.com - Upaya banding mantan Direktur Utama BRI Venture Investment (BVI) Nicko Widjaja mendapat dukungan dari sejumlah pelaku startup dan masyarakat. Dukungan tersebut muncul setelah keluarga Nicko mengunggah sejumlah foto melalui akun Instagram yang dikelola keluarga dan advokat.

Unggahan tersebut memuat empat foto yang memperlihatkan kondisi Nicko selama menjalani proses hukum. Salah satunya menampilkan kedua orang tua Nicko bersandar di depan sel, sementara Nicko terlihat seakan memeluk pintu sel.

Foto lainnya memperlihatkan Nicko keluar dari ruang sidang dengan diantar petugas, tengah diwawancarai sejumlah wartawan di sel, serta foto dirinya dari belakang saat menghadapi proses persidangan.

Unggahan tersebut mendapat sekitar 300 komentar dan telah diposting ulang lebih dari 500 kali.

Salah satu dukungan datang dari Peter Shearer, pendiri Wahyoo, startup yang bergerak dalam pemberdayaan warteg melalui pendekatan teknologi.

“Tuhan sertai falam setiap prosesnya,” ujarnya dalam kolom komentar.

Komentar dukungan juga disampaikan Harry B. Tjahaja Purnama, adik bungsu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang juga merupakan politikus.

“Kasus seperti ini bisa menimpa profesional siapapun, sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Dukungan juga disampaikan melalui emoticon sedih oleh Agustin Ramli, yang dikenal sebagai host televisi dan pernah menjadi Miss Indonesia Tourism 2007.