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Dimas Choirul
Kamis, 13 Agustus 2026 | 21.30 WIB

Polemik KPPG Surabaya dengan Mentan Amran Sulaiman sudah Clear

Komnas Perempuan menegaskan polemik pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terkait kasus Korwil Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di Surabaya telah selesai setelah dilakukan klarifikasi langsung. (Istimewa) - Image

Komnas Perempuan menegaskan polemik pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terkait kasus Korwil Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di Surabaya telah selesai setelah dilakukan klarifikasi langsung. (Istimewa)

JawaPos.com - Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan Daden Sukendar memastikan polemik pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terkait kasus Korwil Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di Surabaya telah selesai setelah dilakukan klarifikasi langsung.

"Sudah clear ya. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Menteri dengan respons yang begitu cepat atas polemik yang kemarin terjadi," kata Daden usai bertemu Mentan Amran di Kementerian Pertanian, Kamis (13/8).

Daden mengatakan klarifikasi secara langsung membuat Komnas Perempuan dapat memahami konteks pernyataan Mentan Amran secara lebih utuh.

Menurutnya, penjelasan tersebut menunjukkan adanya niat baik dari Mentan dalam menyikapi persoalan yang terjadi. "Akan tetapi mungkin ada miskomunikasi dengan teman-teman media," ujarnya.

Karena itu, Daden menegaskan persoalan yang sebelumnya berkembang di ruang publik tidak lagi menjadi perdebatan bagi Komnas Perempuan. "Berarti terkait dengan case SPPG yang kemarin, sudah clear," tegasnya.

Di sisi lain, Daden mengatakan pertemuan tersebut juga memberikan gambaran mengenai komitmen Kementan dalam menerapkan pengarusutamaan gender dalam berbagai programnya.

Temuan tersebut, kata Deden, menjadi hal penting karena pengarusutamaan gender tidak hanya berkaitan dengan respons terhadap persoalan yang muncul, tetapi juga bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan dalam pelaksanaan program dan tata kelola lembaga.

Daden menilai penyelesaian polemik tersebut justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara Komnas Perempuan dan Kementan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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