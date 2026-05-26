Polemik Kim Soo-hyun Terus Berlanjut Usai Pernyataan Baru Kakak Sulli Bermunculan di Publik

Kim Soo Hyun dan mendiang Sulli dalam film Real (Manila Bulletin)
JawaPos.com – Polemik yang melibatkan Kim Soo-hyun kembali menjadi perhatian publik setelah kakak mendiang Sulli mengunggah pesan baru di media sosial.
Dilansir dari laman Manila Bulletin pada Selasa (26/5), unggahan tersebut memicu spekulasi luas karena dinilai mengarah kepada Kim Soo-hyun di tengah kontroversi yang masih berlangsung.
Situasi ini membuat nama aktor tersebut kembali menjadi bahan perbincangan di kalangan penggemar dan warganet Korea Selatan.
Kakak Sulli diketahui mengunggah pesan bernada samar melalui Instagram pada 21 Mei yang dianggap sebagian pengguna media sosial sebagai sindiran terhadap Kim Soo-hyun. Dalam unggahan itu, ia menuliskan pesan yang mengisyaratkan “putaran kedua” tanpa menyebut nama secara langsung.
Namun, responsnya terhadap komentar pengguna lain dinilai mengandung petunjuk yang merujuk pada drama My Love from the Star yang dibintangi Kim Soo-hyun.
Kontroversi tersebut kembali mengingatkan publik pada kerja sama Kim Soo-hyun dan Sulli dalam film Real. Sebelumnya, kakak Sulli pernah menuding adanya tekanan terhadap adiknya saat menjalani adegan ranjang dalam film tersebut.
Meski demikian, pihak agensi Kim Soo-hyun membantah tuduhan itu dan menegaskan bahwa Sulli telah mengetahui detail adegan sebelum proses syuting berlangsung.
Pada unggahan lanjutan sehari setelahnya, kakak Sulli secara langsung menyebut nama Kim Soo-hyun dan mengklaim memiliki rekaman suara berdurasi 37 menit. Rekaman itu disebut berisi percakapan dengan mantan manajer Sulli yang diduga memuat sejumlah informasi terkait pihak-pihak tertentu.
