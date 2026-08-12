BPJS Aktif Diwacanakan jadi Syarat Pengurusan Paspor, Imigrasi: Belum Ada Komunikasi

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menyelenggarakan layanan Paspor Simpatik dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Unit Layanan Paspor (ULP) BG Junction Mall Surabaya. (Dok/Imigrasi Surabaya)
JawaPos.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) angkat bicara terkait wacana kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan paspor. Imigrasi memastikan belum ada pembahasan terkait wacana tersebut.
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko menjelaskan, pihaknya belum menerima komunikasi dari BPJS Kesehatan terkait wacana menjadikan kepesertaan aktif sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor. Hendarsam menyebut usulan tersebut saat ini masih sebatas wacana yang tengah dibahas di internal BPJS Kesehatan.
“Sebenarnya itu masih wacana di BPJS. Jadi belum, setelah itu belum ada komunikasi ke pihak kita sementara ini,” kata Hendarsam dalam konferensi pers di Kantor Kemenimipas, Jakarta, Rabu (12/8).
Menurut Hendarsam, jika nantinya BPJS Kesehatan secara resmi menyampaikan usulan tersebut, Imigrasi tidak akan serta-merta memberlakukannya. Ia mengaku akan terlebih dahulu melakukan kajian untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak yang menyulitkan masyarakat.
“Jangan sampai ini juga nanti malah memberatkan masyarakat untuk akses membuat paspor jadi terhalang untuk hal tersebut,” ujarnya.
Ia pun menegaskan, pelayanan publik tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang diterapkan Imigrasi.
“Jadi enggak sesuai dengan slogan Imigrasi melayani nanti,” jelasnya.
BPJS Kesehatan wacanakan kepesertaan aktif untuk pengurusan paspor
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