MBG Bisa Picu Keracunan Meski Dikonsumsi Sebelum 4 Jam, Begini Penjelasan Pakar

JawaPos.com – Batas waktu konsumsi maksimal empat jam setelah dimasak bukan jaminan makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) aman dari risiko keracunan. Ada faktor lain yang juga bisa memengaruhi kualitas makanan.

Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University Prof. Hardinsyah menegaskan, makanan matang tetap bisa menyebabkan keracunan apabila proses pengolahan maupun distribusinya tidak higienis.

"Proses pengolahan dan distribusi yang tidak higienis adalah sumber utama kontaminasi. Jika makanan sudah terkontaminasi bakteri sejak awal, batas waktu 4 jam tidak akan menyelamatkannya,” kata Hardinsyah kepada JawaPos.com, Selasa (11/8).

Karena itu, Hardinsyah menegaskan, penerapan seluruh prosedur operasional standar (SOP) menjadi hal penting dalam pelaksanaan MBG.

“Makanan bisa menyebabkan keracunan bahkan dalam waktu singkat. Oleh karena semua cara yg telah diatur dalam SOP dan pengawasannya harus ditegakkan,” tegas Hardinsyah.

Meski SOP sudah diperketat, dia menyebut, tantangan terbesar penerapan batas empat jam adalah pada kesenjangan antara aturan dan kondisi nyata di lapangan.

Faktor geografis, infrastruktur, serta kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda dapat memengaruhi proses distribusi makanan.

“Tidak semua sekolah dekat dengan dapur SPPG. Waktu tempuh yang panjang bisa membuat makanan sampai melewati batas aman,” katanya.

Selain jarak sekolah ke SPPG, ketersediaan fasilitas untuk menjaga suhu makanan juga menjadi tantangan.