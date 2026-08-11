Menko PMK Pratikno Bantah Rumor Dirinya Minta Mundur karena Sakit

Menko PMK Pratikno. (Rian Alfianto/JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno membantah rumor yang menyebut dirinya mengajukan pengunduran diri dari jabatannya di Kabinet Merah Putih karena alasan sakit.
Pratikno saat dihubungi sejumlah wartawan di Jakarta, Selasa, menjelaskan dirinya saat ini berada di area Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru (TNBTS), khususnya di area terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di area Gunung Bromo, Jawa Timur.
"Enggak (sakit, red.), mundur enggak. Lagi bertugas kok. Lagi bertugas," kata Pratikno menjawab pertanyaan wartawan.
Menko PMK itu kemudian menjelaskan dirinya terbang ke Malang sekitar pukul 06.30 WIB, kemudian melanjutkan perjalanan via darat ke area terdampak karhutla di Gunung Bromo.
"Tadi pagi, jam 06.30 WIB, saya berangkat ke Malang, terus kemudian ke Bromo. Kita rapat koordinasi untuk percepatan pemadaman kebakaran di Bromo. Jadi, memang ada 36 titik kebakaran ya, paling puncaknya yang lalu. Ini tadi, masih ada dua titik kebakaran, titik api. Ada dua titik api, makanya kita tetap pertahankan untuk bantuan BNPB water bombing ya," kata Pratikno menjelaskan aktivitasnya hari ini.
Pratikno melanjutkan pemerintah saat ini juga mengantisipasi agar kebakaran tidak merembet ke lahan hutan lainnya.
"Kami tadi juga dengan Pangdam mengantisipasi (tempat-tempat, red.) yang rawan kebakaran. Lumayan tadi kita ke Bromo blusukan, naik hartop juga sampai ke lokasi, titik dekat kebakaran," ujarnya.
Sementara itu, saat ditanya mengenai operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu pemadaman karhutla di Bromo, Pratikno menjelaskan saat ini operasi itu tidak dapat dilakukan karena belum ada awan di lokasi karhutla.
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