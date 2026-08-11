Cegah Keracunan, Kepala BGN Sudaryono Larang Siswa Bawa Pulang MBG

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan peserta didik untuk mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai waktu dan tempat yang ditentukan. Selain itu, tidak membawa pulang makanan MBG ke rumah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan bahwa makanan MBG yang dibawa pulang berpotensi mengalami perubahan kualitas.

Itu karena karena kondisi penyimpanan setelah makanan keluar dari pengawasan penyelenggara program.

Juga karena MBG yang dibagikan kepada siswa di sekolah selalu berupa fresh meal, yang tentu saja tidak tahan lama dan harus segera dikonsumsi.

bahkan, ia telah meminta agar ada keterangan batas waktu makan di ompreng MBG, maksimal 4 jam setelah makanan matang.

“Kami mengimbau kepada para siswa, dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk memberitahu kepada peserta didik, siswa-siswa di kelasnya, untuk kemudian tidak membawa pulang menu makanan MBG ke rumah,” ujanya, Senin (10/8).

Menurut Mas Dar, sapaan akrabnya, kondisi makanan setelah dibawa pulang tidak dapat sepenuhnya dipastikan, termasuk terkait bagaimana makanan tersebut disimpan hingga akhirnya dikonsumsi.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kesehatan apabila makanan sudah mengalami kerusakan akibat penyimpanan yang tidak baik.

“Karena makanan yang dibawa pulang ke rumah, kita tidak tahu kualitasnya, tidak tahu kerusakannya, yang bisa jadi dikhawatirkan menimbulkan keracunan bagi siswa yang mengonsumsi,” jelasnya.