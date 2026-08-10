Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Senin, 10 Agustus 2026 | 23.41 WIB

107 Ribu Hektare Lahan Terbakar, Pemerintah Pastikan Tak Ada Asap Sampai ke Negara Tetangga

Menko Polkam Djamari Chaniago menjelaskan upaya penanggulangan karhutla yang sudah dilakukan di Indonesia sampai Senin (10/8). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com) - Image

Menko Polkam Djamari Chaniago menjelaskan upaya penanggulangan karhutla yang sudah dilakukan di Indonesia sampai Senin (10/8). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemerintah mencatat sebanyak 107.000 hektare lahan terbakar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dipastikan tidak ada asap melintas ke negara tetangga.

Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan bersama-sama. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyampaikan bahwa kondisi dan situasi karhutla saat ini memang sudah darurat.

Karena itu, penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah juga harus ekstra. ”Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia yang terbakar (karhutla) terhitung 107.000 hektare lebih,” kata dia dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (10/8).

Untuk menanggulangi karhutla tersebut, pemerintah mengerahkan tim darat dan udara. Khusus tim udara, sebanyak 43 helikopter sudah dikirim ke berbagai lokasi karhutla.

Selain itu, pesawat yang bisa dipakai untuk melakukan water bombing juga dikerahkan. Jumlahnya 10-15 unit di beberapa lokasi berbeda.

”Kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat,” kata dia.

Djamari mengakui bahwa dengan kondisi saat ini, penanggulangan paling efektif adalah melalui operasi udara. Khususnya lewat modifikasi cuaca. Namun, sejauh ini langkah itu belum bisa diambil karena sejauh ini tidak ada awan hujan yang dibutuhkan dalam operasi modifikasi cuaca.

”Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan. Untuk itu maka kita mewaspadai betul perubahan cuaca sedikit apapun yang, kira-kira akan memunculkan awan hujan, segera kita melakukan operasi modifikasi cuaca,” jelas dia.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Presiden Iran Tegaskan Serangan dari Pangkalan AS di Negara Tetangga Tidak Dapat Diterima - Image
Internasional

Presiden Iran Tegaskan Serangan dari Pangkalan AS di Negara Tetangga Tidak Dapat Diterima

Jumat, 13 Maret 2026 | 01.44 WIB

1.361,9 Hektare Lahan Terbakar di 2025, Pemkab OKI Tetapkan Siaga Darurat Karhutla Lebih Awal - Image
Berita Daerah

1.361,9 Hektare Lahan Terbakar di 2025, Pemkab OKI Tetapkan Siaga Darurat Karhutla Lebih Awal

Minggu, 19 April 2026 | 00.07 WIB

Kebakaran Bar di Bangkok Tewaskan 27 Orang, Korban Terjebak Asap Saat Berusaha Menyelamatkan Diri - Image
Internasional

Kebakaran Bar di Bangkok Tewaskan 27 Orang, Korban Terjebak Asap Saat Berusaha Menyelamatkan Diri

Senin, 13 Juli 2026 | 17.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore