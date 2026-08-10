107 Ribu Hektare Lahan Terbakar, Pemerintah Pastikan Tak Ada Asap Sampai ke Negara Tetangga

JawaPos.com - Pemerintah mencatat sebanyak 107.000 hektare lahan terbakar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dipastikan tidak ada asap melintas ke negara tetangga.

Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan bersama-sama. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyampaikan bahwa kondisi dan situasi karhutla saat ini memang sudah darurat.

Karena itu, penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah juga harus ekstra. ”Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia yang terbakar (karhutla) terhitung 107.000 hektare lebih,” kata dia dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (10/8).

Untuk menanggulangi karhutla tersebut, pemerintah mengerahkan tim darat dan udara. Khusus tim udara, sebanyak 43 helikopter sudah dikirim ke berbagai lokasi karhutla.

Selain itu, pesawat yang bisa dipakai untuk melakukan water bombing juga dikerahkan. Jumlahnya 10-15 unit di beberapa lokasi berbeda.

”Kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat,” kata dia.

Djamari mengakui bahwa dengan kondisi saat ini, penanggulangan paling efektif adalah melalui operasi udara. Khususnya lewat modifikasi cuaca. Namun, sejauh ini langkah itu belum bisa diambil karena sejauh ini tidak ada awan hujan yang dibutuhkan dalam operasi modifikasi cuaca.