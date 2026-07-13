Kebakaran Bar di Bangkok Tewaskan 27 Orang, Korban Terjebak Asap Saat Berusaha Menyelamatkan Diri

JawaPos.com - Sedikitnya 27 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 60 lainnya dilarikan ke rumah sakit setelah kebakaran hebat melanda sebuah bar di kawasan Chatuchak, Bangkok, Thailand, pada Senin (13/7) dini hari waktu setempat. Delapan korban dilaporkan berada dalam kondisi kritis.

Peristiwa tragis itu terjadi di Rong Beer Na Lat Phrao, sebuah bar yang ramai dikunjungi pengunjung. Api dilaporkan muncul sekitar pukul 23.30 waktu setempat dan dengan cepat melalap bangunan, membuat puluhan orang terjebak di dalam.

Tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sesaat setelah tengah malam. Saat itu, kobaran api sudah membesar dan menyelimuti pintu depan bar, sementara para pengunjung terlihat berusaha menyelamatkan diri di tengah kepulan asap tebal.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata, api pertama kali muncul di area dekat panggung pertunjukan sebelum menyebar sangat cepat ke seluruh ruangan. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan kobaran api menyembur keluar dari bangunan, sementara para pengunjung berlarian keluar sambil berteriak panik.

Wakil Perdana Menteri Thailand sekaligus Menteri Dalam Negeri, Anutin Charnvirakul, mengatakan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun, ia mengaku telah berbicara langsung dengan seorang musisi yang sedang tampil ketika insiden terjadi.

"Dia mengatakan bahwa ada api di panel sakelar listrik (cut-out switch), lalu setelah itu semuanya terjadi sangat cepat. Terdengar ledakan dan semua orang berusaha menyelamatkan diri dari asap dan kobaran api," kata Anutin kepada wartawan.

Menurutnya, banyak korban gagal keluar karena berlari ke bagian belakang bangunan dan bersembunyi di toilet untuk menghindari asap.

"Banyak dari mereka tidak berhasil keluar karena menuju bagian belakang gedung dan mencoba berlindung di toilet. Di sanalah kami menemukan sebagian besar jenazah," ungkapnya.

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Data sementara menunjukkan sembilan pria dan 18 perempuan menjadi korban jiwa. Selain itu, lebih dari 60 orang menjalani perawatan di rumah sakit, dengan delapan di antaranya mengalami luka berat dan berada dalam kondisi kritis.