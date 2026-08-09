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Latu Ratri Mubyarsah
Minggu, 9 Agustus 2026 | 17.42 WIB

Wacana Reshuffle, Wamenhan Diisi Sipil? Pakar: Ancaman Hibrida Butuh Keahlian di Luar Militer

Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta. (Istimewa) - Image

Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com - Wacana kocok ulang alias reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang diprediksi bergulir pada Agustus kembali menjadi sorotan. 

Salah satu nama yang santer dikabarkan berpeluang masuk ke jajaran pemerintahan adalah pengusaha muda sekaligus profesional industri pertahanan, Norman Joesoef.

CEO Republikorp tersebut diisukan bakal mengisi posisi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) menggantikan Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto.

Jika kabar tersebut terealisasi, masuknya Norman akan menjadi perhatian karena dia berasal dari kalangan sipil-profesional dengan rekam jejak di industri pertahanan, bukan dari jalur karir militer.

Norman diketahui telah berkecimpung di sektor alat utama sistem senjata (alutsista), perlengkapan taktis, serta teknologi strategis sejak 2013. 

Dia juga disebut memiliki pengalaman membangun kemitraan dengan berbagai jejaring internasional di bidang pertahanan.

Namun, terlepas dari nama yang beredar, keputusan pengangkatan Wamenhan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari hak prerogatif Presiden.

Trust dan Kapabilitas Jadi Parameter Utama

Peneliti pertahanan dan intelijen Wawan H Purwanto menilai, pergantian Wamenhan harus dilihat sebagai kewenangan Presiden untuk menentukan figur yang paling dipercaya sekaligus memiliki kapasitas menjalankan agenda pertahanan nasional.

Faktor kepercayaan atau trust tidak dapat dipisahkan dari kapabilitas dalam menentukan figur yang akan mendampingi Menteri Pertahanan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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