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Muhammad Ridwan
Jumat, 7 Agustus 2026 | 13.42 WIB

Istana Bantah Isu Pergantian Kapolri, Tegaskan Tak Ada Surpres Pengganti Listyo Sigit

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa seluruh SPPG Polri mampu mempertahankan zero accident sejak pertama kali beroperasi. (Polri) - Image

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa seluruh SPPG Polri mampu mempertahankan zero accident sejak pertama kali beroperasi. (Polri)

JawaPos.com - Pemerintah membantah isu yang menyebut telah terbit surat presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan kabar yang beredar tersebut tidak benar.

Penegasan itu disampaikan Prasetyo usai menghadiri rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8).

"Hah? kata siapa ada Surpres Kapolri?" kata Prasetyo Hadi.

Prasetyo menegaskan, hingga saat ini Presiden belum menerbitkan Surpres mengenai pergantian Kapolri. Menurutnya, informasi yang beredar hanya sebatas isu tanpa dasar.

"Ya isu. Tidak ada, tidak ada, tidak ada surpres Kapolri," tegasnya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga memastikan lembaganya belum menerima surat presiden yang berkaitan dengan pergantian Kapolri. Ia menepis kabar yang ramai diperbincangkan di media sosial mengenai pergantian orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

"Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri," ucapnya.

Lebih lanjut, legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta publik bersikap bijak dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak memiliki dasar yang jelas.

"Kami mengimbau baiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya," pungkasnya.

Editor: Bintang Pradewo
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