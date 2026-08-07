Resmi Jadi BLU, 3 Taman Nasional Bisa Kelola Penghasilan dan Keuangan Sendiri

JawaPos.com - Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Taman Nasional memastikan bahwa 3 taman nasional di Indonesia saat ini sudah resmi menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Sehingga penghasilan dan keuangan dari setiap taman nasional tersebut dapat dikelola untuk berbagai kebutuhan, termasuk perbaikan dan pengembangan.

Berdasar data yang diperoleh awak media pada Kamis (6/8), ketiga taman nasional yang kini sudah berstatus BLU yaitu Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT), Taman Nasional Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur (Jatim).

Menurut Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional Hashim Djojohadikusumo, satgas dibentuk untuk mencari terobosan pembiayaan bagi 57 taman nasional di Indonesia.

Dia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan pengelolaan seluruh taman nasional diperkuat melalui skema pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan. ”Presiden punya ide kalau bisa seluruh 57 taman nasional kita cari cara-cara khusus, inovatif untuk membiayai,” ujar Hashim Djojohadikusumo.

Hashim menyampaikan, tugas melindungi alam, menyejahterakan masyarakat, dan membangun masa depan Indonesia adalah satu kesatuan. Karena itu, inovasi pembiayaan dibutuhkan agar upaya konservasi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

”Serta memberikan manfaat yang nyata dan berkeadilan bagi masyarakat sekitar kawasan,” kata Hashim Djojohadikusumo.

Menambahkan keterangan Hashim, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang juga wakil ketua bidang regulasi dalam satgas tersebut menyampaikan, pembentukan BLU memungkinkan pendapatan yang dihasilkan dari masing-masing taman nasional dapat dimanfaatkan kembali untuk kawasan tersebut.

Selama ini, Raja Juli menjelaskan, penerimaan dari tiket masuk wisata tercatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan langsung masuk ke kas negara, sehingga belum tentu seluruhnya kembali untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi.