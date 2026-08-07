Karhutla Gunung Bromo Meluas hingga 70 Hektare, Cemara hingga Semak Belukar Hangus

JawaPos.com - Luas area terdambak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), sudah mencapai 70 hektare, hingga Kamis (6/8).

Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto mengatakan, kebakaran pertama kali dilaporkan pada Senin (3/8) sekitat pukul 17.00 WIB di wilayah Ranu Pani, Kabupaten Probolinggo, dan terus meluas.

"Berdasar data Pusdalops BPBD Jatim, Kamis pagi (6/8), luas area yang terdampak mencapai sekitar 70 hektare. Vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia dan semak belukar," ujar Gatot Soebroto, Kamis (6/8).

Petugas menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Titik api berada di lereng Kaldera Bromo dengan kontur terjal dan disertai angin kencang membuat api cepat merambat ke bagian tebing yang lebih tinggi.

Sebagai langkah lanjutan penanganan karhutla, Balai Besar TNBTS telah menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo sejak Senin (3/8) pukul 22.00 WIB.

"Penutupan juga dilakukan di pintu masuk dari arah Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang hingga waktu yang belum ditentukan. Hingga saat ini, petugas terus berupaya memadamkan api," imbuh Gatot Soebroto.

BPBD Jatim juga terus berkoordinasi dengan TNBTS, BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, Polhut dan relawan untuk mempercepat penanganan dan pemantauan di lapangan.

Pada hari keempat upaya pemadaman, Kamis (6/8), Gatot mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan dengan menerjunkan satu unit helikopter.