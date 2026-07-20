Gelar Patroli Selama Nobar Final Piala Dunia, Polda Metro Jaya Pastikan Situasi Kamtibmas Terkendali

Ilustrasi nobar final piala dunia. (Edo Purnama/Antara)
JawaPos.com - Selama helatan final Piala Dunia 2026 sejak Minggu (19/7) malam sampai Senin pagi (20/7), Polda Metro Jaya mengerahkan sejumlah personel untuk berpatroli. Aparat kepolisian memastikan sitasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jakarta tetap terkendali.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memastikan hal itu. Dia menyatakan bahwa jajaran kepolisian di Jakarta dan sekitarnya memastikan acara nobar laga pamungkas antara timnas Spanyol melawan Argentina itu berjalan dengan aman dan lancar.
”Mengingat rangkaian kegiatan berlangsung malam hingga dini hari, penyelenggara (sudah) diminta memperhatikan kapasitas lokasi, akses keluar-masuk, pengaturan parkir, serta berkoordinasi dengan pengurus lingkungan dan kepolisian setempat,” terang dia kepada awak media.
Sesuai kerja sama dengan TVRI, Polda Metro Jaya serta jajaran di level Polres sampai Mabes Polri juga turut menyelenggarakan nobar Bola Gembira. Sejumlah lokasi dijadikan tempat nobar bersama masyarakat. Tidak hanya itu, jajaran kepolisian juga melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menghadirkan hiburan untuk masyarakat.
Jajaran kepolisian mengapresiasi masyarakat yang sudah mengikuti imbauan untuk tidak membawa minuman keras, petasan, senjata tajam, maupun barang berbahaya lain selama acara nobar berlangsung di berbagai titik. Polisi juga meminta publik tidak menggelar konvoi, menggunakan knalpot bising, serta kegiatan yang dapat mengganggu warga, khususnya setelah pertandingan selesai.
”Perbedaan dukungan terhadap tim harus disikapi dengan sportif dan tidak menjadi pemicu perselisihan,” ujar Budi Hermanto.
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Dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut, Spanyol berhasil mengungguli Argentina. Mereka menang dengan skor 1-0 berkat gol yang diciptakan oleh Ferran Torres pada menit 106. Argentina gagal mempertahankan gelar juara dunia 2022 yang kini direbut oleh Spanyol dalam pertandingan di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat (AS).
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