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Syahrul Yunizar
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.33 WIB

Kemenhut Hasilkan 6 Juta Bibit dari 59 Persemaian Per Tahun

Menhut Raja Juli Antoni saat meninjau salah satu fasilitas persemaian bibit di NTT baru-baru ini. (Kemenhut) - Image

Menhut Raja Juli Antoni saat meninjau salah satu fasilitas persemaian bibit di NTT baru-baru ini. (Kemenhut)

JawaPos.com - Sedikitnya 6 juta bibit tanaman telah dihasilkan oleh 59 persemaian, yang dikelola Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di seluruh Indonesia setiap tahunnya.

Rencananya, lokasi-lokasi persemaian itu akan terus dikembangkan menggunakan teknologi yang lebih mutakhir untuk menghasilkan bibit yang lebih berkualitas.

”Dari 59 (persemaian bibit) ini kami buat mapping ulang di mana tempatnya. Kalau ada persemaian yang jauh dari kabupaten tertentu, mungkin harus ditambah persemaian di sana. Kemudian dengan jumlah bibit yang juga kita maksimalkan,” terang Menhut Raja Juli Antoni, dikutip Sabtu (1/8).

Raja Juli meyakinkan bahwa teknologi terkini akan membuat kualitas bibit lebih baik. Sehingga hasilnya lebih mudah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Saat ini Kemenhut tengah menyiapkan pengembangan persemaian baru. Salah satu yang akan segera diresmikan berada di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).

Belum lama ini, Raja Juli sudah meninjau sejumlah lokasi persemaian bibit seperti fasilitas di Rumpin, Mentawir, Mandalika, hingga Labuan Bajo.

Secara keseluruhan, Kemenhut punya 59 persemaian. Terdiri atas 9 pusat persemaian dan 50 persemaian permanen.

Di pusat persemaian, Kemenhut bisa memproduksi bibit dengan jumlah di atas 5 juta bibit per tahunnya.

Sedangkan di fasilitas persemaian permanen, bisa dihasilkan lebih kurang 500 ribu-1 juta bibit setiap tahunnya. Sehingga jumlah total bibit yang dihasilkan per tahun bisa mencapai 6 juta.

Salah satu lokasi persemaian permanen berada di wilayah Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Editor: Bayu Putra
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