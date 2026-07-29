PMKRI Punya Pengurus Baru, Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat untuk Pembangunan

JawaPos.com - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Sanctus Thomas Aquinas resmi memiliki jajaran pengurus baru untuk periode 2026-2028. Christian Alesandro Delviero Rettob atau Delvis Rettob terpilih sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA), Formatur Tunggal, sekaligus ketua presidium.

Tidak hanya konsolidasi internal pasca terpilih dalam Sidang MPA XXXIII PP PMKRI di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (28/7), Davis Rettob mengajak seluruh jajaran pengurus organisasi mahasiswa Katolik tersebut untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

”Perbedaan sikap politik jangan sampai mencederai organisasi. Mari kita kembali mengedepankan semangat persaudaraan dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun PMKRI,” kata dia dikutip dari keterangan resmi pada Rabu (29/7).

Sebagai pimpinan baru PP PMKRI, Delvis Rettob memastikan akan mendorong penguatan kemitraan dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia. Hal serupa bakal dilakukan untuk menjalin kemitraan dengan lembaga negara serta organisasi sosial dan kemasyarakatan. Dia juga menekankan pentingnya reposisi dan konsolidasi internal PMKRI di seluruh Indonesia.

”Agar organisasi mampu merespons persoalan bangsa, termasuk ketimpangan pembangunan dan kebijakan yang belum merata,” ujarnya.

Atas terselenggaranya Sidang MPA XXXIII PP PMKRI di Ruteng, NTT, Delvis Rettob turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai, para senior, serta masyarakat Manggarai yang telah menerima seluruh peserta dengan hangat, baik melalui cara adat maupun budaya setempat.

Di tengah dinamika kongres yang sempat naik turun, Delvis Rettob mengajak seluruh kader kembali menjaga marwah organisasi dan memperkuat soliditas. Dia berharap PMKRI semakin kritis, mandiri, solid, dan relevan dalam melayani gereja, bangsa, dan negara.

Dalam kongres tersebut, 9 kandidat dari berbagai cabang mengikuti pemilihan. Terdiri atas Popin dari Surabaya, Bhre dari Semarang, Jonas dari Yogyakarta, Mone dari Kupang, Delvis dari Ambon, Ferdy dari Bogor, Exen dari Malang, Nardin dari Ruteng, dan Roland dari Denpasar.