BGN Beri Sanksi Berat ke ASN hingga Pecat Ratusan Pegawai, Sudaryono: Terindikasi Judi Online Hingga Ambil Duit

JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah besar-besaran untuk memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Per 27 Juli 2026, BGN memberhentikan ratusan pegawai karena masalah disiplin.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, lembaganya mulai melakukan pembersihan internal dengan memberikan sanksi kepada pegawai yang terbukti melanggar disiplin maupun etika kerja.

Total ada sebanyak 261 kasus pegawai yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. "Pegawai non-ASN ini diberhentikan satu salah satu dan paling besar adalah karena adanya diduga adanya pelanggaran tidak disiplin dan lain-lain," ujar Sudaryono saat konferensi pers, Senin (27/7).

Selain itu, BGN juga memproses 9 aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Mereka berpotensi diberhentikan dari jabatannya.

Di sisi lain, sebanyak 39 ASN dan PPPK lainnya dikenai sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi, hingga sanksi administratif.

Adapun pelanggaran yang dilakukan ASN dan PPPK bervariasi, mulai dari judi online, pelanggaran disiplin, hingga dugaan penyalahgunaan uang.