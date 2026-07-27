Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Senin, 27 Juli 2026 | 21.30 WIB

BGN Beri Sanksi Berat ke ASN hingga Pecat Ratusan Pegawai, Sudaryono: Terindikasi Judi Online Hingga Ambil Duit

Kepala BGN Sudaryono. (Istimewa) - Image

Kepala BGN Sudaryono. (Istimewa)

JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah besar-besaran untuk memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Per 27 Juli 2026, BGN memberhentikan ratusan pegawai karena masalah disiplin.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, lembaganya mulai melakukan pembersihan internal dengan memberikan sanksi kepada pegawai yang terbukti melanggar disiplin maupun etika kerja.

Total ada sebanyak 261 kasus pegawai yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. "Pegawai non-ASN ini diberhentikan satu salah satu dan paling besar adalah karena adanya diduga adanya pelanggaran tidak disiplin dan lain-lain," ujar Sudaryono saat konferensi pers, Senin (27/7).

Selain itu, BGN juga memproses 9 aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Mereka berpotensi diberhentikan dari jabatannya.

Di sisi lain, sebanyak 39 ASN dan PPPK lainnya dikenai sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi, hingga sanksi administratif.

Adapun pelanggaran yang dilakukan ASN dan PPPK bervariasi, mulai dari judi online, pelanggaran disiplin, hingga dugaan penyalahgunaan uang.

"Kemudian untuk hukuman ASN, P3K itu adalah ada yang, ada yang judi online, ada juga yang tidak disiplin, ada juga yang ada indikasi tadi ngentit-ngentit duit tadi itu ya. Jangan dipikir ngentit duit sedikit itu kemudian enggak tahu, tahu," pungkasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Kepala BGN Sudaryono Janji Cari Skema agar Mitra MBG Tak Rugi Bangun SPPG - Image
Ekonomi

Kepala BGN Sudaryono Janji Cari Skema agar Mitra MBG Tak Rugi Bangun SPPG

Senin, 27 Juli 2026 | 22.27 WIB

Jawab Keluhan Mitra SPPG 3T, Bos Baru BGN Sudaryono Janji Cari Skema Penyelesaian Pembayaran - Image
Nasional

Jawab Keluhan Mitra SPPG 3T, Bos Baru BGN Sudaryono Janji Cari Skema Penyelesaian Pembayaran

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21.57 WIB

Tak Hanya SOP, Kepala BGN Meminta SPPG Jaga Kualitas dan Variasi Menu MBG agar Penerima Manfaat Tidak Bosan - Image
Nasional

Tak Hanya SOP, Kepala BGN Meminta SPPG Jaga Kualitas dan Variasi Menu MBG agar Penerima Manfaat Tidak Bosan

Jumat, 24 Juli 2026 | 23.33 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

5

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

8

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore