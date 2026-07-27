Kepala BGN Sudaryono Janji Cari Skema agar Mitra MBG Tak Rugi Bangun SPPG

Kepala BGN Sudaryono berbincang dengan relawan di SPPG Pasir Kuda 03 Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/7). (ig: sudaryu_sudaryono)
JawaPos.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan pemerintah tengah menyiapkan skema penyelesaian, bagi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berinvestasi membangun dapur berdasarkan komitmen pimpinan sebelumnya.
Meski tidak menjanjikan keuntungan seperti yang pernah ditawarkan di era kepemimpinan sebelumnya, BGN berkomitmen agar para mitra tidak mengalami kerugian.
Sudaryono mengungkapkan, dirinya telah menerima sejumlah perwakilan Asosiasi Pangan Gizi (APGI) 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), yang sebelumnya memperoleh komitmen kerja sama dari pimpinan BGN terdahulu.
"Ada semacam komitmen, ya artinya dia bantu, dia bangun dapur, kemudian nanti dengan skema yang begini dan begitu," kata Sudaryono saat konferensi pers di Kantor BGN, Senin (27/7).
Ia menegaskan, mitra MBG tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai pihak yang mengejar keuntungan.
Menurut dia, mayoritas mitra justru mengeluarkan modal sendiri untuk membangun dapur demi mendukung pelaksanaan program.
"Jadi mitra ini adalah orang yang mengeluarkan biaya, membangun membangun pakai uangnya, membangun dapur. Saya sekali lagi saya tidak punya dapur, jadi saya tidak ada kepentingan apa pun. Jadi bagi mitra yang banyak dan kebanyakan mitra itu baik, maka ini harus kita apresiasi."
Meski demikian, Sudaryono mengakui ada sebagian mitra yang diduga bermasalah. Karena itu, seluruh dapur MBG yang kini beroperasi akan diperiksa bersama aparat penegak hukum.
"Jadi dari 27.469 dapur yang sekarang ini aktif beroperasi itu kami sisir semua. Bahkan Kejaksaan Agung juga menyisir semua, mana mitra-mitra, mana yayasan-yayasan yang kemudian tidak benar ini," tegasnya.
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Terkait nasib mitra yang telanjur mengeluarkan investasi, Sudaryono mengatakan BGN akan mencari jalan tengah agar mereka tidak menanggung kerugian.
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