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Senin, 27 Juli 2026 | 05.05 WIB

Tahun Ajaran Baru dan Hari Anak Nasional, PLN Beri Diskon Tambah Daya Sampai 50 Persen

Ilustrasi listrik - Image

Ilustrasi listrik

JawaPos.com - Kebutuhan daya memang makin meningkat seiring bertambahnya penggunaan alat elektronik seperti AC, mesin cuci, hingga kompor listrik. Karena jika barang elektronik digunakan semua sekaligus, daya listrik yang ada bisa ikut anjlok.  

Supaya tidak anjlok, caranya dengan menambah daya listrik. Namun biaya yang cukup tinggi ini bisa diakali dengan diskon  PT PLN (Persero). Saat ini PLN memberikan diskon 50 persen biaya tambah daya listrik yang berlaku sepanjang 14–27 Juli 2026 via aplikasi PLN Mobile.

Diskon tambah daya listrik ini diberikan bersamaan dengan tahun ajaran baru dan momentum Hari Anak Nasional (HAN).  Program ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa yang ingin meningkatkan kapasitas listrik dengan biaya lebih ringan melalui layanan digital PLN Mobile. Direktur Retail dan Niaga PLN M Fahrur Rozy mengatakan, program tersebut merupakan upaya PLN untuk menunjang kegiatan belajar maupun aktivitas produktif keluarga di rumah.

"Melalui program semangat baru makin berdaya, PLN ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan tambah daya dengan biaya lebih ringan, guna menunjang kegiatan belajar anak dan berbagai aktivitas produktif di rumah," ujarnya, dilansir dari Antara pada Selasa (21/7/2026). Rozy menjelaskan, promo berlaku bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa seluruh golongan tarif dengan daya awal mulai 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya maksimal menjadi 7.700 VA.

Melalui program bertajuk "Semangat Baru Makin Berdaya", pelanggan cukup melakukan minimal satu kali pembelian token listrik bagi pelanggan prabayar atau pembayaran tagihan listrik bagi pelanggan pascabayar melalui aplikasi PLN Mobile selama periode program.

"Pelanggan dapat memperoleh promo dengan melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token listrik bagi pelanggan prabayar, atau pembayaran tagihan listrik bagi pelanggan pascabayar melalui aplikasi PLN Mobile selama masa program," katanya. Namun program ini hanya berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Juli 2026, telah melunasi seluruh tagihan listrik dan kewajiban lainnya, serta setiap ID pelanggan hanya dapat memanfaatkan promo satu kali.

Biaya Tambah Daya Listrik PLN Sementara dikutip dari aplikasi PLN pada Rabu (22/7/2026), biaya tambah daya ditentukan berdasarkan daya listrik yang saat ini digunakan dan kapasitas baru yang akan dipilih pelanggan. Di bawah ini, rincian harga normal tambah daya semua golongan:

Dari 450 VA 
Ke 900 VA: Rp 421.650 
Ke 1.300 VA: Rp 796.450 
Ke 2.200 VA: Rp 1.639.750 
Ke 3.500 VA: Rp 2.955.450 
Ke 4.400 VA: Rp 3.827.550 
Ke 5.500 VA: Rp 4.893.450 
Ke 7.700 VA: Rp 7.025.250

Dari 900 VA 
Ke 1.300 VA: Rp 374.800 
Ke 2.200 VA: Rp 1.218.100 
Ke 3.500 VA: Rp 2.519.400 
Ke 4.400 VA: Rp 3.391.500
Ke 5.500 VA: Rp 4.457.400 
Ke 7.700 VA: Rp 6.589.200 

Dari 1.300 VA 
Ke 2.200 VA: Rp 843.300 
Ke 3.500 VA: Rp 2.131.800 
Ke 4.400 VA: Rp 3.003.900 
Ke 5.500 VA: Rp 4.069.800 
Ke 7.700 VA: Rp 6.201.600

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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