PLTA Batangtoru Digadang Jadi Penopang Ketahanan Energi Sumatra, Mampu Pulihkan Sistem Listrik Lebih Cepat

Ilustrasi prospek pembangunan PLTA Batangtoru. (Istimewa)
JawaPos.com - Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik nasional dan dorongan mempercepat transisi menuju energi bersih, kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru dinilai akan menjadi salah satu penopang penting ketahanan energi dan sistem kelistrikan Sumatera.
Berkapasitas terbesar di Pulau Sumatera, PLTA ini dirancang tidak hanya menghasilkan listrik dari energi terbarukan, tetapi juga mampu merespons lonjakan kebutuhan daya dalam waktu singkat sehingga mendukung keandalan pasokan listrik dan ketahanan energi.
Kemampuan ketahanan energi tersebut menjadi semakin relevan setelah terjadinya pemadaman listrik (blackout) di Sumatera pada akhir Mei. Peristiwa itu menunjukkan pentingnya pembangkit yang mampu meningkatkan pasokan listrik secara cepat untuk membantu proses pemulihan sistem, selain didukung oleh jaringan transmisi yang andal.
Manager Design Construction PT North Sumatera Hydro Energy (PT NSHE) Arwan Kahfi mengatakan, seluruh tahap pembangunan PLTA Batangtoru dipersiapkan secara menyeluruh sebelum memasuki masa operasional.
Persiapan tersebut meliputi kesiapan infrastruktur, pengujian sistem, penerapan standar keselamatan, hingga berbagai aspek pendukung lainnya agar pembangkit dapat beroperasi sesuai standar. PLTA Batangtoru dikembangkan menggunakan sistem Run-of-River yang dilengkapi daily pondage atau kolam tandon harian.
Melalui teknologi ini, aliran Sungai Batang Toru dimanfaatkan sebagai sumber energi utama dengan pengaturan debit air harian sehingga mampu menghasilkan kapasitas listrik yang besar tanpa memerlukan waduk tahunan berukuran besar. Menurut Kahfi, salah satu keunggulan utama pembangkit ini adalah ramping rate yang tinggi, yakni kemampuan meningkatkan daya listrik secara cepat ketika sistem membutuhkan tambahan pasokan.
"Melalui pendekatan ini, PT NSHE tidak hanya berupaya menghadirkan pembangkit yang mendukung penyediaan energi baru terbarukan, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan sistem kelistrikan melalui karakter pembangkit yang responsif. Kemampuan ramping rate yang tinggi memungkinkan pembangkit dapat segera beroperasi ketika dibutuhkan, sehingga berperan dalam menopang keandalan dan stabilitas sistem kelistrikan," ujar Kahfi melalui keterangannya.
Kemampuan merespons perubahan beban secara cepat tersebut membuat PLTA Batangtoru diproyeksikan menjadi salah satu pembangkit strategis dalam sistem interkoneksi Sumatera. Kehadirannya diharapkan dapat menjaga kestabilan pasokan listrik, terutama ketika terjadi lonjakan konsumsi maupun gangguan pada sistem kelistrikan.
Selain mengutamakan keandalan pasokan energi, PT NSHE menyebut pengembangan PLTA Batangtoru juga dirancang dengan mempertimbangkan aspek keselamatan operasional. Sistem Run-of-River memungkinkan penggunaan waduk yang relatif kecil karena tidak berfungsi sebagai waduk tahunan, namun tetap mampu menghasilkan listrik dalam kapasitas besar.
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