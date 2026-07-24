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Muhammad Ridwan
Jumat, 24 Juli 2026 | 15.26 WIB

Prabowo Sindir Wartawan-Pengamat sebagai Londo Ireng: Yang Gaji Lo Siapa?

Presiden Prabowo Subianto saat pidato di mimbar pidato Harlah ke-28 PKB di Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Dery Ridwanssh/ JawaPos.com) - Image

Presiden Prabowo Subianto saat pidato di mimbar pidato Harlah ke-28 PKB di Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Dery Ridwanssh/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap pihak-pihak yang ia nilai masih memiliki sikap seperti londo ireng.

Prabowo menilai, sosok-sosok dengan karakter tersebut masih ada hingga saat ini, meski hadir dalam bentuk yang berbeda.

Istilah Londo Ireng pada zaman penjajahan Belanda disematkan untuk menyebut pribumi yang dianggap berpihak kepada kolonial dan mengkhianati bangsanya sendiri.

"Londo-Londo Ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain, kan? Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?" kata Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam Harlah ke-28 PKB, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis malam (23/7).

Menurut Prabowo, sejak masa penjajahan sudah ada sebagian orang Indonesia yang tidak memiliki semangat patriotisme dan justru memilih mengabdi kepada kepentingan bangsa lain. Fenomena itu, kata dia, masih dapat ditemui hingga sekarang.

Selain itu, Prabowo juga menyinggung pemberitaan sejumlah media yang dinilainya hanya menyoroti sekolah-sekolah yang belum direnovasi.

Namun tidak mengangkat capaian pemerintah dalam memperbaiki puluhan ribu fasilitas pendidikan.

Ia menyebut pemerintah telah merenovasi lebih dari 67 ribu gedung sekolah di berbagai daerah.

Bahkan, pada tahun depan ia telah menginstruksikan agar jumlah sekolah yang diperbaiki ditingkatkan hingga mencapai 100 ribu unit.

"Yang sekian belas tahun tidak disentuh. Saudara-saudara, ada juga media-media yang... ya kan? Walaupun kita sudah perbaiki 67 ribu sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki, dia foto besar, taruh di halaman pertama, aduh," ujarnya.

Editor: Bayu Putra
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