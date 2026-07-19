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Sabik Aji Taufan
Minggu, 19 Juli 2026 | 22.17 WIB

Gelar Rangkaian Harlah ke-28, PKB Jaring Bibit Atlet Berprestasi

Sekretaris Jenderal DPP PKB, Hasanuddin Wahid dalam turnamen badminton di Malang Raya. Kegiatan ini rangkaian dari HUT ke-28 PKB. (Dok. PKB)

 

JawaPos.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berusaha ikut terlibat dalam pencarian bibit atlet berbakat di Indonesia. Talenta berbakat yang ditemukan akan didukung untuk berkembang dengan harapan kelak bisa mengharumkan nama bangsa.
 
Dalam rangkaian HUT ke-28, PKB menggelar turnamen badminton di wilayah Malang Raya, Jawa Timur. Pencarian talenta berbakat seperti ini akan digelar rutin setiap tahun.
 
"Saya sebagai anggota DPR RI PKB Dapil Malang Raya selalu bikin open turnamen badminton dalam rangka harlah. Sebenarnya acara Cak Udin Open ini tradisi tahunan, setiap tahun. Kita menggelar Cak Udin Open ini badminton se-Malang Raya yang waktunya selalu kita upayakan di bulan Juli, jadi ini agenda tahunan," ujar Sekretaris Jenderal DPP PKB, Hasanuddin Wahid, Minggu (19/7).
 
Dari kompetisi seperti ini diharapkan bisa lahir talenta berbakat. Dengan begitu, regenerasi atlet di Indonesia bisa terus berputar.
 
 
"Motivasi kita membuat acara ini adalah menemukan bibit-bibit unggul yang bisa kita dorong, kita bantu, dan kita kawal menjadi atlet-atlet badminton yang berprestasi, sekaligus memberikan ruang kepada teman-teman yang usianya sudah bukan atlet, tetapi masih hobi bermain badminton," imbuhnya.
 
Dia menjelaskan, bulutangkis termasuk salah satu olahraga unggulan di Indonesia. Tak sedikit prestasi yang sudah diraih sejumlah atlet nasional. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan pengembangan.
 
"Kalau main badminton tidak riang gembira, itu tidak sesuai dengan semangat Harlah PKB ke-28," jelasnya.
 
Tercatat lebih dari 560 peserta mendaftarkan diri mengikuti Cak Udin Open 2026. Namun, karena keterbatasan waktu dan skema pertandingan, tidak seluruh pendaftar dapat berpartisipasi.
 
Cak Udin memastikan turnamen ini akan terus digelar setiap tahun sebagai bentuk komitmen PKB dalam mendorong budaya hidup sehat dan meningkatkan prestasi olahraga masyarakat Malang Raya.
 
"Intinya semakin banyak yang ikut pertandingan ini semakin baik, tapi kita menyesuaikan dengan skema pertandingan dan lama waktu," tandasnya.
 
Sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta, panitia menyediakan total hadiah sebesar Rp 50 juta untuk berbagai kategori pertandingan. Juara pertama memperoleh hadiah Rp 5 juta, juara kedua Rp 3 juta, dan juara ketiga Rp 2 juta sesuai kategori yang dipertandingkan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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