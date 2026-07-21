Rangkaian Harlah ke-28, Organisasi Sayap PKB Perkuat Mesin untuk Akselerasi Kerja Politik

JawaPos.com - Organisasi Sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), DPP Perempuan Bangsa memperkuat kondolidasi. Dengan begitu diharapkan kerja politik bisa dijalankan lebih maksimal.

Sebagai rangkaian Hari Lahir ke-28 PKB, Perempuan Bangsa akan menggelar dua agenda besar. Yakni Pelantikan Pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa se-Indonesia yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Indonesia di kawasan Kota Tua, Jakarta Pusat, serta Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Perempuan Bangsa.

Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh atau Ninik mengatakan, pelantikan pengurus baru sebagai bagian mengoptimalkan konsolidasi. Sebab, DPW sudah lebih dulu menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) secara serentak.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi peneguhan komitmen seluruh jajaran Perempuan Bangsa untuk memperkuat organisasi dan mengakselerasi kerja-kerja politik yang berpihak kepada masyarakat. Seluruh DPW telah melalui proses Muswil secara demokratis, dan kini saatnya bergerak bersama dalam satu barisan membangun organisasi yang semakin solid dan efektif," ujar Ninik di Jakarta, Selasa (21/7).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu mengatakan, penguatan organisasi akan dilakukan hingga tingkat kabupaten/kota, dilanjutkan dengan pembangunan struktur yang kokoh sampai tingkat anak ranting dan desa.

"Kami berkomitmen membangun organisasi yang kuat dari pusat hingga akar rumput. Karena itu, setelah penguatan di tingkat DPW, kami akan mendorong percepatan pembentukan dan penguatan kepengurusan DPC di seluruh kabupaten/kota, dilanjutkan hingga tingkat kecamatan, desa, dan ranting. Organisasi yang hidup adalah organisasi yang hadir dan bekerja bersama masyarakat," imbuhnya.

Dengan cara ini, Perempuan Bangsa akan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah gerak organisasi, memperkuat sinergi dengan PKB, sekaligus merumuskan program-program yang responsif terhadap kebutuhan perempuan Indonesia.

Ia menegaskan, Perempuan Bangsa siap menjadi garda terdepan dalam membesarkan PKB sekaligus memperluas ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan pembangunan bangsa.