Besarkan PKB, Perempuan Bangsa Kejar Target 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Parlemen

JawaPos.com - Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Perempuan Bangsa berupaya mewujudkan target partai terkait keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di parlemen. Komitmen ini sekaligus upaya dalam membenarkan partai.

Untuk itu, DPP Perempuan Bangsa menandatangani 17 poin pakta integritas oleh seluruh pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa se-Indonesia. Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, Sekretaris Jenderal Nur Nadlifah, dan Bendahara Umum Ratna Juwita Sari.

Nihayatul Wafiroh atau Ninik mengatakan, kegiatan ini merupakan komitmen organisasi dalam menjalankan mandat politik PKB. Sehingga, dia menekankan kepada seluruh jajarannya agar tidak menganggap pakta integritas ini Sebatas seremoni.

"Komitmen Perempuan Bangsa bukan main-main. Penandatanganan pakta integritas ini adalah wujud keseriusan kami untuk terus membesarkan PKB, memperluas ruang juang kader perempuan, serta memastikan politik kaum perempuan semakin luas dan semakin terakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan maupun representasi di parlemen," ujar Ninik, Rambu (22/7).

Dia menuturkan, Perempuan Bangsa memiliki tanggung jawab untuk melahirkan kader yang memiliki kapasitas, integritas, dan daya saing dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kerja nyata hingga daerah-daerah.

"Tanggung jawab itulah yang kami teguhkan dalam sebuah komitmen. Karena bagi kami semakin banyak keterwakilan perempuan di Parlemen maka semakin besar juga hak-hak kaum perempuan bisa diwujudkan," imbuhnya.

Ia menambahkan, perjuangan memenuhi kuota keterwakilan perempuan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan amanat regulasi, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan lebih banyak pemimpin perempuan yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Kami bersyukur Ketua Umum kami, Gus Muhaimin menyupport penuh bagaimana perjuangan mewujudkan keterwakilan perempuan di Parlemen semakin besar, PKB sudah sangat terbuka, dan tentu saja dukungan itu harus kami jalankan sebaik mungkin," tandasnya.