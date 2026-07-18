Pernah Singgung Nadiem Makarim Pelit ke Pengacara, Kini Hotman Paris Bela Febrie Adriansyah

JawaPos.com - Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak mengharap uang dari Febrie Adriansyah yang kini terjerat dugaan kasus korupsi. Alasannya membela mantan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jampidsus) itu karena merasa miris. Semula Hotman mengaku sempat berpikir bahwa Presiden Prabowo Subianto mengetahui proses hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap Febrie. Namun, belakangan dia menyatakan bahwa presiden tidak tahu ada operasi yang berujung penetapan tersangka terhadap kliennya.

Padahal jasa Ferbie dalam mengembalikan kerugian keuangan negara sangat besar. Menurut dia, tidak pernah sepanjang sejarah Kejaksaan bisa mengembalikan Rp 430 triliun. Hanya saat Febrie bertugas di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung) hal itu terjadi.

”Saya merasa ko presiden digituin padahal belum ada zaman dulu pun, sejak dari SBY, Jokowi, Kejaksaan (mengembalikan) ratusan triliun masuk ke kas negara. Belum lagi transfer pricing bisa ribuan triliun. Siapa yang melakukan itu? Jampidsus Febrie. Kok kenapa langsung lebih rendah dari pencuri ayam,” sesal Hotman.

Keterangan itu disampaikan oleh pengacara kondang tersebut usai mendampingi Febrie menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat malam (17/7). Hotman menekankan bahwa dirinya merasa miris dan terpanggil untuk membela Febrie semata-mata karena ingin menjaga marwah Presiden Prabowo. Dia tidak mengharap uang dari Febrie.

”Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari jampidsus ini, karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal, saya bayarannya super mahal di Indonesia,” kata dia.

Hotman menekankan bahwa dirinya sudah puluhan tahun menjadi pengacara dan sudah sangat sering membantu para pihak berperkara. Termasuk orang-orang yang tidak berpunya. Karena itu, dia rela tidak dibayar mahal oleh Febrie. Dia juga rela mempertaruhkan kepercayaan para pengikut atau followers-nya.

”Bagi followers saya yang merasa kok Hotman jadi begini, yang semula 99 persen jadi followers saya. Silakan gua ambil resiko itu, tapi dimana logikanya seorang bawahan presiden justru mentersangkakan dan mempermalukan bawahan lain yang adalah kebanggaan presiden. Yang telah mengembalikan uang negara Rp 430 triliun dengan cara seperti ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Hotman sempat menyinggung sikap Nadiem Makarim. Pria yang dijerat atas dugaan korupsi oleh Kejagung itu sempat didampingi oleh Hotman. Namun, di tengah jalan Hotman tidak lagi menjadi pengacara. Dalam unggahan pada akun media sosialnya, Hotman sempat menyebut Nadiem pelit kepada pengacara.