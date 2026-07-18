Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Sabtu, 18 Juli 2026 | 17.39 WIB

Pernah Singgung Nadiem Makarim Pelit ke Pengacara, Kini Hotman Paris Bela Febrie Adriansyah

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendatangi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendatangi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak mengharap uang dari Febrie Adriansyah yang kini terjerat dugaan kasus korupsi. Alasannya membela mantan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jampidsus) itu karena merasa miris.

Semula Hotman mengaku sempat berpikir bahwa Presiden Prabowo Subianto mengetahui proses hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap Febrie. Namun, belakangan dia menyatakan bahwa presiden tidak tahu ada operasi yang berujung penetapan tersangka terhadap kliennya.

Padahal jasa Ferbie dalam mengembalikan kerugian keuangan negara sangat besar. Menurut dia, tidak pernah sepanjang sejarah Kejaksaan bisa mengembalikan Rp 430 triliun. Hanya saat Febrie bertugas di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung) hal itu terjadi.

”Saya merasa ko presiden digituin padahal belum ada zaman dulu pun, sejak dari SBY, Jokowi, Kejaksaan (mengembalikan) ratusan triliun masuk ke kas negara. Belum lagi transfer pricing bisa ribuan triliun. Siapa yang melakukan itu? Jampidsus Febrie. Kok kenapa langsung lebih rendah dari pencuri ayam,” sesal Hotman.

Keterangan itu disampaikan oleh pengacara kondang tersebut usai mendampingi Febrie menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat malam (17/7). Hotman menekankan bahwa dirinya merasa miris dan terpanggil untuk membela Febrie semata-mata karena ingin menjaga marwah Presiden Prabowo. Dia tidak mengharap uang dari Febrie.

”Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari jampidsus ini, karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal, saya bayarannya super mahal di Indonesia,” kata dia.

Hotman menekankan bahwa dirinya sudah puluhan tahun menjadi pengacara dan sudah sangat sering membantu para pihak berperkara. Termasuk orang-orang yang tidak berpunya. Karena itu, dia rela tidak dibayar mahal oleh Febrie. Dia juga rela mempertaruhkan kepercayaan para pengikut atau followers-nya.

”Bagi followers saya yang merasa kok Hotman jadi begini, yang semula 99 persen jadi followers saya. Silakan gua ambil resiko itu, tapi dimana logikanya seorang bawahan presiden justru mentersangkakan dan mempermalukan bawahan lain yang adalah kebanggaan presiden. Yang telah mengembalikan uang negara Rp 430 triliun dengan cara seperti ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Hotman sempat menyinggung sikap Nadiem Makarim. Pria yang dijerat atas dugaan korupsi oleh Kejagung itu sempat didampingi oleh Hotman. Namun, di tengah jalan Hotman tidak lagi menjadi pengacara. Dalam unggahan pada akun media sosialnya, Hotman sempat menyebut Nadiem pelit kepada pengacara.

”Makanya lain kali jangan pelit-pelit sama pengacara, pengacara mahal itu memang mahal, pengacara berbobot itu mahal,” kata dia dikutip dari akun media sosial @hotmanparisofficial.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Alasan Hotman Paris Bela Eks Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Jaga Marwah Presiden - Image
Kasuistika

Alasan Hotman Paris Bela Eks Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Jaga Marwah Presiden

Sabtu, 18 Juli 2026 | 18.10 WIB

Alasan Dampingi Febrie Adriansyah Sebagai Penasihat Hukum, Hotman Paris: Jampidsus itu Adalah yang Dibanggakan Presiden Prabowo - Image
Kasuistika

Alasan Dampingi Febrie Adriansyah Sebagai Penasihat Hukum, Hotman Paris: Jampidsus itu Adalah yang Dibanggakan Presiden Prabowo

Sabtu, 18 Juli 2026 | 15.54 WIB

Febrie Adriansyah Bantah Terima Rp 50 Miliar dari Tan Kian, Hotman Paris: Mengapa Pemberi Suap Tak jadi Tersangka? - Image
Kasuistika

Febrie Adriansyah Bantah Terima Rp 50 Miliar dari Tan Kian, Hotman Paris: Mengapa Pemberi Suap Tak jadi Tersangka?

Sabtu, 18 Juli 2026 | 06.20 WIB

Terpopuler

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026 - Image
1

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

2

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

3

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

4

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

5

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

8

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

9

Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

10

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore