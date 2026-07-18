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Syahrul Yunizar
Sabtu, 18 Juli 2026 | 18.10 WIB

Alasan Hotman Paris Bela Eks Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Jaga Marwah Presiden

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendatangi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendatangi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Penasihat hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, mengaku tidak butuh uang dari klien yang kini dia bela.

Hotman merasa terpanggil untuk mendampingi mantan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (jampidsus) itu demi menjaga marwah Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Hotman, Febrie adalah salah satu mantan jampidsus yang sukses mengembalikan kerugian keuangan negara.

Dalam catatan Hotman, nilai total uang yang sudah dikembalikan oleh Febrie ke kas negara mencapai Rp 430 triliun. Angka yang menurut dia luar biasa tinggi.

”Ini benar-benar saya merasa selama saya di-opname. Kok presiden digituin, banyak lah ini video-video dari presiden membanggakan uang hasil jampidsus, tentu dengan atasannya jaksa agung, berpuluh puluh triliun. Kok bisa begitu saja dipermalukan (dengan) melanggar KUHAP,” kata dia dikutip Sabtu (18/7).

Menurut Hotman, cara-cara yang dilakukan oleh penyidik hingga menetapkan Febrie sebagai tersangka adalah pelanggaran KUHAP.

Jika ada pihak yang mengatakan hal itu tidak melanggar KUHAP, dia menantang para pihak tersebut untuk merobek gelar sarjana hukum masing-masing.

”Kalau ada yang mengatakan itu tidak melanggar KUHAP, ayo kita sama-sama robek gelar sarjana hukum kita. Benar benar KUHAP itu tidak dipakai sama sekali (dalam kasus Febrie),” jelasnya.

Dalam kasus tersebut, Hotman mengaku tidak mengharap uang. Dia juga tidak ingin mencari muka karena kasus tersebut menyita perhatian publik secara luas.

Dia hanya tidak rela bila marwah Presiden Prabowo yang sudah puluhan tahun mejadi kliennya, diinjak-injak.

Editor: Bayu Putra
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