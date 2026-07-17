Nasib Pilu Heru Baskoro Anak Sayuti Melik, Dievakuasi Kemensos Usai Dana Pensiun Macet

JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat merespons kisah viral Heru Baskoro, 84, anak kandung pengetik naskah proklamasi Sayuti Melik dan tokoh pers SK Trimurti, yang sempat mengalami kesulitan finansial di masa tuanya. Pemerintah kini telah mengevakuasi Heru dan istrinya untuk mendapatkan perawatan serta pendampingan yang layak.

Sejak Senin (13/7), Heru bersama sang istri, Treyzia Noviani, 65, dipindahkan dari rumah kontrakan mereka di kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi. Kini, keduanya menetap sementara di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi guna mendapatkan bantuan residensial, rehabilitasi medis, serta dukungan psikososial.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memantau langsung kondisi pasutri lansia tersebut di STPL pada Kamis (16/7).

Menjamin Kebutuhan Dasar dan Kesehatan di Pusat Rehabilitasi

Dalam kunjungan tersebut, Wamensos memastikan bahwa seluruh kebutuhan harian Heru dan Treyzia akan ditanggung sepenuhnya oleh negara selama berada di sentra rehabilitasi milik Kemensos.

"Untuk sementara Pak Heru dan Ibu tinggal di sini, akan ada bantuan medis dan psikososial, sehingga pak Heru jika butuh sesuatu bisa bilang ke staf disini, disini ada dokter juga," ujar Agus Jabo di depan teras STPL, Kamis (16/7).

Wamensos juga menyempatkan diri mengecek langsung fasilitas serta kenyamanan pelayanan yang diterima oleh pasutri tersebut.

"Sementara disini nyaman?" tanya Agus Jabo memastikan.

"Nyaman, Senang," jawab Treyzia dengan lega.