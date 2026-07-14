Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Selasa, 14 Juli 2026 | 23.48 WIB

Menhut Tegaskan Tekan Karhutla saat Musim Kemarau Panjang dengan Modifikasi Cuaca

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan rapat pencegahan karhutla bersama jajaran Ditjen Gakkum Kemenhut di Kantor Kemenhut, Jakarta, Selasa (14/7). - Image

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan rapat pencegahan karhutla bersama jajaran Ditjen Gakkum Kemenhut di Kantor Kemenhut, Jakarta, Selasa (14/7).

JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmen mereka dalam menekan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah pencegahan serta pembenahan tata kelola penanganan di lapangan diperkuat menyusul prakiraan musim kemarau lebih awal dan panjang.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan bahwa berbagai langkah antisipatif harus disiapkan sejak dini. Fokus pemerintah bukan hanya penanganan saat kebakaran terjadi, tapi juga pencegahan untuk mengurangi kejadian secara signifikan.

“Hal-hal apa yang kita lakukan secara konkret agar kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini dan tahun depan bisa kita kendalikan dengan lebih baik, angkanya lebih turun,” kata Raja Juli Antoni dalam rapat bersama jajaran Ditjen Gakkum Kemenhut di Kantor Kemenhut, Jakarta, Selasa (14/7).

"Idealnya kalau bisa zero karhutla mungkin itu sangat ideal, tapi paling tidak angkanya bisa kita tekan semaksimum mungkin," sambungnya.

Dalam mendukung target itu, Kemenhut akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai instrumen pengendalian karhutla.

Evaluasi mencakup kebutuhan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT) di kawasan rawan, dan kesiapan personel serta sarana dan prasarana lapangan.

Selain aspek teknis, Kemenhut juga mendorong pembenahan sistem pengendalian karhutla secara menyeluruh. Perbaikan diarahkan pada perubahan mendasar, termasuk penyempurnaan regulasi dan tata kelola agar pencegahan berjalan konsisten dan berkelanjutan.

“Yang saya inginkan adalah perbaikan struktural, jadi bukan hanya kasus. Ada regulasi apa yang perlu diperbaiki, harus apa yang kita lakukan sehingga sifatnya berubah struktural dan long term, sehingga ada sesuatu yang lebih ajeg untuk teman-teman bergerak memperbaiki,” pungkasnya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Menhut Raja Antoni: Tak Hanya Elite, Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Kini Bisa Ikut Perdagangan Karbon - Image
Nasional

Menhut Raja Antoni: Tak Hanya Elite, Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Kini Bisa Ikut Perdagangan Karbon

Sabtu, 11 Juli 2026 | 16.46 WIB

KPK dalami Jumlah Uang 'Panas' yang Dikasih Bupati Kuansing untuk Menhut Raja Juli - Image
Kasuistika

KPK dalami Jumlah Uang 'Panas' yang Dikasih Bupati Kuansing untuk Menhut Raja Juli

Jumat, 10 Juli 2026 | 23.33 WIB

Hashim Sebut Langkah Menhut Raja Antoni Perkuat Polhut Dapat Perhatian Prince William - Image
Nasional

Hashim Sebut Langkah Menhut Raja Antoni Perkuat Polhut Dapat Perhatian Prince William

Rabu, 8 Juli 2026 | 00.27 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

6

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

7

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

8

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore