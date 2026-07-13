Kapolri Listyo Sigit Temui Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jamin Soliditas 2 Lembaga Hukum

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (13/7/2026). (Istimewa)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah jajarannya menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Senin (13/7).
Pertemuan ini dilakukan usai Sigit bersama para Pejabat Utama Mabes Polri bertemu Panglima TNI hingga Kepala Staf Angkatan di Mabes TNI.
Dalam kesempatan itu, Sigit mengatakan bahwa kedatangannya bertujuan untuk menjaga sinergi dan kolaborasi antara dua institusi yang sama-sama bergerak di bidang penegakan hukum.
"Ini tentunya diharapkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum, untuk betul-betul hukum bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik dari sisi kepastian hukum maupun hukum yang berkeadilan," ujarnya usai pertemuan.
Dalam pertemuan itu, lanjut Sigit, kedua institusi juga membahas strategi penguatan penegakan hukum. Termasuk sosialisasi KUHP dan KUHAP yang baru.
"Dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada, akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan," jelasnya.
Sigit menambahkan, nantinya kedua institusi juga akan menggelar program pendidikan bersama antara Jaksa dan Polri, khususnya di tataran penyidik.
Tujuan utamanya adalah setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system bisa berjalan dengan lebih baik.
"Apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum," imbuhnya.
Sementara itu, Burhanudin menyambut baik kedatangan jajaran Korps Bhayangkara. Ia menegaskan bahwa kunjungan itu bukanlah program baru.
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