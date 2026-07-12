KPK Yakin Kejagung Profesional Usut Dugaan Korupsi yang Jerat Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Kejaksaan Agung (Kejagung) profesional dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Hal ini menyusul pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) dan Polda Metro Jaya kepada Kejagung.

"KPK meyakini profesionalitas penanganan perkara di Polri dan Kejagung," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Minggu (12/7).

Ia pun mengingatkan, Polri dan Kejagung dapat transparan dalam mengusut tiga perkara yang diduga melibatkan Febrie Adriansyah. Ketiga kasus tersebut di antaranya berkaitan dengan batu bara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.

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Menurutnya, bentuk transparansi itu dengan membuka secara terang penanganan kasus tersebut ke publik. Sehingga diharapkan perkara tersebut berjalan secara profesional.

"Baik Polri maupun Kejaksaan Agung juga selalu terbuka dalam penanganan perkara, sehingga publik juga bisa terus mengikuti perkembangannya," tegasnya.

Karena itu, ia memastikan pihaknya menghormati langkah Kortas Tipidkor dan Polda Metro Jaya yang melimpahkan penanganan kasus tersebut ke Kejagung.

"Untuk itu, mari kita sama-sama hormati proses hukum yang sedang berjalan," jelasnya.

Kortas Tipidkor limpahkan penanganan kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejagung

Kortas Tipidkor Polri resmi menetapkan Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Tak nanggung-nanggung, Febrie dijerat dalam tiga kasus berbeda.