Prabowo Minta Aparat Introspeksi Diri, Tegaskan Rakyat Tak Ingin Korupsi Terus Berlangsung

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan membenahi kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, harapan terbesar masyarakat adalah hadirnya pemerintahan yang sepenuhnya bekerja untuk kepentingan rakyat.

Pesan tersebut ditujukan kepada seluruh unsur aparatur negara, mulai dari birokrasi, kementerian, TNI, Polri, hingga Kejaksaan.

"Saya minta introspeksi, terutama para birokrat kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi, introspeksi," kata Prabowo saat menghadiri peresmian Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7).

Prabowo juga mengingatkan segala atribut, pangkat, dan kehormatan yang melekat pada aparat negara berasal dari kepercayaan rakyat. Karena itu, seluruh aparatur diminta tidak melupakan tanggung jawab yang diemban kepada masyarakat.

"Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu! Kejaksaan, Anda pakai bintang juga, kau! Kau juga milik rakyat!" tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menilai masyarakat kini menginginkan pemerintahan yang benar-benar bersih. Menurutnya, rakyat tidak lagi mentoleransi praktik korupsi maupun berbagai bentuk penipuan yang merugikan kepentingan publik.

Karena itu, ia meminta seluruh aparatur negara melakukan pembenahan diri dan menjaga amanah yang telah diberikan oleh masyarakat.

"Marilah kita sama-sama membenahi diri, memperbaiki diri. Saya tidak mau melihat ke belakang, tetapi saya mohon, perbaiki dirimu. Mawas diri. Jangan melawan kepada rakyat, rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan," ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen memberantas korupsi meski menghadapi berbagai tantangan. Ia mengakui terdapat perlawanan dari kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh praktik korupsi.