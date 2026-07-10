Prabowo Soroti Ukuran Ayam MBG: Di Amerika 1 Ekor Dipotong 4, Di Indonesia Dipotong 12

Presiden Prabowo Subianto meninjau dapur SPPG Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). (YouTube Setpres)
JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kualitas dan porsi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ia nilai terlalu kecil.
Ia bahkan berseloroh mengenai cara membagi ayam dan mengingatkan agar porsi makanan yang diterima masyarakat tidak terlalu kecil.
Prabowo menjelaskan, porsi menu makanan masyarakat Indonesia selama ini berbeda dengan negara-negara maju. Dia mencontohkan satu ekor ayam di Indonesia yang bisa dibagi untuk banyak orang.
“Ayam itu biasanya bisa dipotong delapan. Kalau negara kaya kayak Amerika, satu orang dipotong empat. Satu orang makan seperempat,” ujar Prabowo di Lombok Barat, Jumat (10/7).
“Kalau kita, satu ayam dipotong delapan atau sepuluh. Paling kecil dua belas. Jangan pula dipotong delapan belas atau dua puluh dua,” sambungnya disambut tawa hadirin.
Dia kembali mengingatkan agar porsi makanan dalam program MBG tetap diperhatikan.
“Ayam dipotong sepuluh, ayam dipotong dua puluh, kelihatan makannya ayamnya sedikit-sedikit,” ujarnya.
Prabowo juga berpesan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang terkait penyajian telur dalam menu MBG.
“Habis itu, Bu Nanik, kalau dengar pidato ini, MBG jangan bikin telur dadar. Telur rebus atau ceplok,” katanya.
Menurut dia, telur dadar berpotensi dicampur dengan berbagai bahan sehingga porsi protein yang diterima penerima manfaat menjadi lebih sedikit.
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