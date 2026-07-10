Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Airlangga Sampaikan Duka Cita

Chairman Gobel Group Rachmat Gobel memberikan sambutan saat groundbreaking pembangunan pabrik kedua Châteraisé Indonesia di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rachmat Gobel.
"Innalillahi wainnalillahi roji'un telah meninggalkan kita sahabat baik, Wakil Ketua DPR periode kemarin, dan juga salah satu entrepreneur nasional yaitu almarhum Bapak Rachmat Gobel yang telah meninggalkan kita," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (10/7).
Ia mengatakan, Indonesia kehilangan sosok yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia usaha nasional, serta pengabdian di pemerintahan dan parlemen. Kepergian Rachmat Gobel menjadi kehilangan besar, baik bagi bangsa maupun bagi dirinya secara pribadi sebagai sahabat.
"Tentu Indonesia merasa kehilangan dan saya sebagai salah satu sahabat beliau juga sangat kehilangan, dan sangat mengagetkan beritanya. Saya berharap beliau husnul khatimah karena Bapak Rachmat Gobel ini orang baik, dan mereka salah satu pilar daripada sektor industri elektronik," ujar dia.
Lebih lanjut, Airlangga berharap keluarga besar Gobel dapat meneruskan kiprah dan kontribusi yang telah dibangun almarhum bagi dunia usaha, khususnya industri elektronik di Indonesia.
"Saya berharap keluarga besar Gobel bisa melanjutkan kiprahnya walaupun salah satu patron yaitu saudara Rahmat Gobel mendahului kita," ujar dia.
Adapun Anggota DPR RI dan Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rachmat Gobel meninggal dunia pada Jumat pagi.
Politisi yang wafat di usia 63 tahun itu memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Selain pernah memangku jabatan penting di parlemen, Gobel juga merupakan Komisaris Utama di berbagai perusahaan PT Panasonic.
Selain itu, Rachmat Gobel juga pernah menjadi Menteri Perdagangan di era Presiden Joko Widodo pada 2014 hingga Tahun 2015, sebelum Thomas Trikasih Lembong atau yang dikenal Tom Lembong.
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