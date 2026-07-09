Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Jumat, 10 Juli 2026 | 02.36 WIB

Kementerian PU Bantah Dody Hanggodo Nonton Piala Dunia Bareng Keluarga Pakai APBN

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (Biro Komunikasi Publik Kementerian PU) - Image

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (Biro Komunikasi Publik Kementerian PU)

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut Menteri PU Dody Hanggodo beserta istri dan anaknya akan menonton Final Piala Dunia pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menyatakan kementerian memastikan tidak ada penggunaan uang negara untuk membiayai anggota keluarga Menteri dalam kunjungan ke luar negeri.

Dia menjelaskan surat yang beredar di media sosial itu dokumen administrasi untuk memenuhi persyaratan pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri.

“Surat tersebut bukan merupakan persetujuan perjalanan dinas maupun bukti penggunaan anggaran negara. Yang perlu kami tegaskan adalah tidak ada penggunaan APBN untuk pembiayaan anggota keluarga ataupun kepentingan pribadi. Apabila nantinya terdapat anggota keluarga yang mendampingi, seluruh pembiayaannya menggunakan dana pribadi,” ujar Apri dalam keterangan yang diterima, Kamis (9/7).

Apri mengungkapkan keberangkatan Menteri PU beserta rombongan masih bergantung pada prioritas tugas negara di dalam negeri, termasuk penanganan pascabencana dan percepatan penyelesaian Sekolah Rakyat. Dia juga menyebut kesiapsiagaan menghadapi potensi El Nino menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini.

Apri menjelaskan pencantuman nama anggota keluarga dalam surat administrasi berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. “Dalam proses pengurusan visa, nama pendamping disarankan dicantumkan dalam satu surat sebagai bagian kelengkapan administrasi,” ucapnya.

Apri menyatakan keberadaan nama anggota keluarga dalam dokumen administrasi itu tidak dapat diartikan sebagai penggunaan APBN maupun sebagai kepastian keberangkatan.

Terkait beredarnya dokumen internal di media sosial, Kementerian PU tengah melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber kebocoran dokumen tersebut. “Apabila terbukti berasal dari internal dan terdapat pelanggaran ketentuan pengelolaan dokumen kedinasan, akan dilakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku,” tuturnya. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Bendungan Way Apu Capai 86,91 Persen, Dukung Swasembada Pangan di Maluku - Image
Infrastruktur

Bendungan Way Apu Capai 86,91 Persen, Dukung Swasembada Pangan di Maluku

Jumat, 26 Juni 2026 | 21.15 WIB

Jalan Daerah Era Presiden Prabowo Diperlebar Menjadi Sekitar 8 meter Dari Semula Sekitar 3 Meter - Image
Infrastruktur

Jalan Daerah Era Presiden Prabowo Diperlebar Menjadi Sekitar 8 meter Dari Semula Sekitar 3 Meter

Rabu, 24 Juni 2026 | 19.54 WIB

Pekerja Komitmen Sesuai Target, Menteri PU Dody Pastikan Sekolah Rakyat di Sukoharjo Fungsional Juli 2026 - Image
Berita Daerah

Pekerja Komitmen Sesuai Target, Menteri PU Dody Pastikan Sekolah Rakyat di Sukoharjo Fungsional Juli 2026

Senin, 15 Juni 2026 | 03.05 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore