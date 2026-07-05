Gus Ipul Pastikan Tak Akan Masuk Bursa Ketum PBNU di Muktamar NU 2026

Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. (Zalzilatul Hikmia/JawaPos.com)
JawaPos.com- Jelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf memastikan dirinya tidak akan maju dalam bursa calon Ketua Umum PBNU. dalam hal ini Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
Pria yang juga Menteri Sosial itu bahkan berharap namanya tidak didorong ataupun dicalonkan dalam forum pemilihan nanti.
“Saya sudah nyatakan ya, terus terang saya tidak akan mencalonkan diri. Itu mohon dimaklumi dan dipahami, dan tidak usah mendorong-dorong saya untuk jadi ketua umum,” ujarnya saat ditemui di SRMA 10 Margaguna, Jakarta Selatan, dikutip Minggu (5/7).
Disinggung soal alasan tak mau mendaftar atau dicalonkan, pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengaku bahwa banyak kandidat lain yang lebih layak menjabat status tersebut.
“Ya banyak yang lebih pantas lah. Banyak yang lebih pantas. Itu saja udah,” sambungnya.
Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berlangsung pada awal Agustus 2026. Namun, hingga awal bulan ini, panitia masih galau untuk memutuskan lokasi penyelenggaraan hajatan akbar PBNU tersebut.
Gus Ipul yang juga Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU itu menyebut bahwa persiapan terus dilakukan. Termasuk soal penentuan lokasi acara hingga materi yang akan dibahas nantinya.
Dia mengatakan, sudah dibentuk tim khusus untuk survei ke 5 wilayah calon tuan rumah muktamar. Mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sumatra Barat.
Setidaknya, ada 9 pondok pesantren di 5 daerah tersebut yang jadi pertimbangan khusus pihak panitia.
Di Jawa Timur, misalnya, Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri dan Tambakberas di Jombang tengah disurvei sebagai calon lokasi pembukaan Muktamar.
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