Jadi Jalur Kunjungan Tamu Negara ke Kediaman Presiden Prabowo, Desa Bojong Koneng Bogor Mulai Ditata

JawaPos.com - Kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, telah ditata rapih. Langkah ini diambil menyusul ditetapkannya Desa Bojong Koneng sebagai salah satu kawasan strategis kenegaraan, menyusul aktivitas Presiden di Padepokan Garuda Yaksa yang bakal menjadi titik pertemuan para kepala negara.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bergerak cepat dengan menggelar penataan. Langkah kolaboratif ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah wilayah guna memastikan area tersebut bersih, rapi, dan representatif.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengungkapkan bahwa keberadaan Kediaman Presiden di Padepokan Garuda Yaksa membawa dampak besar bagi wilayahnya. Desa Bojong Koneng dipastikan akan menjadi lokasi kunjungan penting bagi para kepala negara sahabat saat memenuhi undangan resmi Presiden.

Menurut Rudy, momentum ini merupakan sebuah kehormatan besar sekaligus kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

"Hari ini tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya warga Desa Bojong Koneng dan Kecamatan Babakan Madang. Kawasan ini menjadi perhatian karena Presiden berkegiatan di sini," ujar Rudy dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), Jumat (3/7).

Dampak Positif Bagi Infrastruktur Desa

Kehadiran pusat kegiatan kepresidenan ini terbukti membawa berkah bagi pembangunan lokal. Salah satu dampak nyata yang langsung dirasakan masyarakat adalah percepatan peningkatan infrastruktur.

Ruas jalan yang sebelumnya hanya berstatus jalan desa, kini mulai ditingkatkan kualitasnya agar lebih representatif. Hal ini dilakukan demi mendukung kelancaran mobilitas serta kunjungan delegasi internasional yang dijadwalkan datang dalam waktu dekat.

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Rudy menambahkan, kedatangan para pemimpin dunia ke Padepokan Garuda Yaksa harus disambut dengan kesiapan matang dari seluruh elemen pemerintah daerah.