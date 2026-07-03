Jadi Jalur Kunjungan Tamu Negara ke Kediaman Presiden Prabowo, Desa Bojong Koneng Bogor Mulai Ditata

Bupati Bogor Rudy Susmanto saat memimpin langsung aksj bersih bersih di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Kamis, 2 Juli 2026. (Dok. Diskominfo Kabupaten Bogor)
JawaPos.com - Kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, telah ditata rapih. Langkah ini diambil menyusul ditetapkannya Desa Bojong Koneng sebagai salah satu kawasan strategis kenegaraan, menyusul aktivitas Presiden di Padepokan Garuda Yaksa yang bakal menjadi titik pertemuan para kepala negara.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bergerak cepat dengan menggelar penataan. Langkah kolaboratif ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah wilayah guna memastikan area tersebut bersih, rapi, dan representatif.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengungkapkan bahwa keberadaan Kediaman Presiden di Padepokan Garuda Yaksa membawa dampak besar bagi wilayahnya. Desa Bojong Koneng dipastikan akan menjadi lokasi kunjungan penting bagi para kepala negara sahabat saat memenuhi undangan resmi Presiden.
Menurut Rudy, momentum ini merupakan sebuah kehormatan besar sekaligus kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
"Hari ini tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya warga Desa Bojong Koneng dan Kecamatan Babakan Madang. Kawasan ini menjadi perhatian karena Presiden berkegiatan di sini," ujar Rudy dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), Jumat (3/7).
Dampak Positif Bagi Infrastruktur Desa
Kehadiran pusat kegiatan kepresidenan ini terbukti membawa berkah bagi pembangunan lokal. Salah satu dampak nyata yang langsung dirasakan masyarakat adalah percepatan peningkatan infrastruktur.
Ruas jalan yang sebelumnya hanya berstatus jalan desa, kini mulai ditingkatkan kualitasnya agar lebih representatif. Hal ini dilakukan demi mendukung kelancaran mobilitas serta kunjungan delegasi internasional yang dijadwalkan datang dalam waktu dekat.
Baca Juga:Alasan Striker Timnas Amerika Serikat Folarin Balogun Diganjar Kartu Merah Langsung saat Hadapi Bosnia dan Herzegovina
Rudy menambahkan, kedatangan para pemimpin dunia ke Padepokan Garuda Yaksa harus disambut dengan kesiapan matang dari seluruh elemen pemerintah daerah.
"Ini merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan bagi kita, karena kepala negara dari berbagai negara akan berkunjung ke Desa Bojong Koneng," lanjutnya.
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar