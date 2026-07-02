DKPP Terima 26 Aduan Dugaan Asusila Penyelenggara Pemilu sejak 2020, Salah Satunya Ketua KPU

Ilustrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Antara)
JawaPos.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengakui telah menerima cukup banyak aduan terkait dugaan pelanggaran asusila dan kekerasan seksual yang melibatkan penyelenggara pemilu.
Tercatat ada sebanyak 26 pengaduan yang diterima terkait perbuatan asusila, dan ditangani DKPP sejak 2020
Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan, dari puluhan kasus dugaan asusila tersebut, dua perkara telah teregistrasi pada 2026.
Menurut dia, pelanggaran yang terbukti dapat berujung pada sanksi etik, mulai dari peringatan keras terakhir hingga pemberhentian dari jabatan bahkan pemecatan.
Penyebab terjadinya pelanggaran tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.
DKPP pernah jatuhkan sanksi terhadap mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik. Hasyim dipecat dari posisi penyelenggara pemilu pada Juli 2024.
Hasyim terbukti menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk mendekati, menjalin hubungan, serta melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda.
“Secara internal, tentu relasi-relasi yang terjadi, apakah relasi kuasa dalam konteks jabatan, atau relasi-relasi individual di luar ketentuan dan mekanisme kelembagaan,” kata Dewa Raka Sandi kepada wartawan, Rabu (2/7).
Sementara itu, faktor eksternal dinilai sangat beragam. Salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan tempat penyelenggara pemilu.
Dewa menegaskan, persoalan asusila dan kekerasan seksual menjadi bagian dari kewenangan DKPP, meski sebatas etik.
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Swedia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Adrien Rabiot Waspadai Lini Serang Lawan