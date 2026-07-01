2 Jam Sowan ke Mentan, Pimpinan BGN Minta Penguatan Pangan di Wilayah Indonesia Timur

JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang bersama Wakil Kepala BGN Trenggono melakukan kunjungan koordinasi ke Kementerian Pertanian (Kementan).

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, keduanya membahas terkait penguatan ketersediaan bahan baku pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinasi ini menjadi bagian dari langkah penataan tata kelola MBG yang terus dilakukan BGN sejak awal masa kepemimpinan baru, sejalan dengan amanat Perpres Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban pemenuhan pasokan bahan baku pangan lokal bagi setiap SPPG.

Salah satu fokus pembahasan adalah kondisi di wilayah Indonesia Timur, khususnya sejumlah kabupaten/kota di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yang produksi pangan lokalnya belum mencukupi kebutuhan SPPG

"Akibatnya, sebagian bahan baku seperti sayur, telur, dan daging ayam masih harus didatangkan dari Jawa dan Sulawesi, sehingga berisiko menurunkan kualitas kesegaran bahan pangan saat tiba di SPPG," tulis keterangan resmi Badan Gizi Nasional melalui akun instagram, dikutip Rabu (1/7).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik usulan BGN dan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penguatan rantai pasok bahan baku pangan lokal.

Kementan juga mengapresiasi proses penataan ulang sistem tata kelola Program MBG yang sedang dilakukan BGN, serta menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dalam mendukung keberhasilan program strategis nasional ini.