Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya Surati Nanik S. Deyang, Pengacara Buka Suara

JawaPos.com - Bersamaan dengan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menyurati Nanik S. Deyang, kepala BGN yang baru. Sony mengucapkan terima kasih lewat akun Instagram @sonysonjayabd.

Elza Syarief yang ditunjuk sebagai penasihat hukum Sony mengaku sudah mengetahui surat dari kliennya. Meski belum bersedia banyak bicara, Elaza menyatakan bahwa semua pihak yang membaca surat tersebut memahami maksud dan tujuan surat tersebut.

”Semuanya kita tahu (surat itu untuk siapa), tapi saya nggak bisa jelaskan sekarang karena ini masih BAP dan saya juga belum dapat izin dari klien saya,” kata dia saat diwawancarai oleh awak media di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (4/6).

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Walau sudah ditunjuk secara resmi oleh Sony, Elza belum bisa menyampaikan banyak keterangan kepada publik. Dia memastikan akan bicara jika sudah mendapat izin dari kliennya. Yang pasti, lanjut dia, saat ini Sony dalam keadaan sehat setelah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

”Saya hari ini saya nggak bisa beri keterangan apa-apa. Saya baru mau BAP dan saya belum dapat instruksi, izin dari Pak Sony untuk memberi keterangan. Mohon maaf,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Sony mengunggah surat dengan tulisan tangan pada akun media sosialnya. Surat bernada satir itu kali pertama diunggah sekira pukul 22.30 WIB kemarin. Waktu pengunggahan menjadi sorotan karena dilakukan setelah Sony menjadi.

”Kepada Yth: Ibu Nanik S Deyang, selamat atas jabatan baru sebagai Kepala BGN. Terima kasih atas hadiah indah yang telah diberikan kepada saya,” demikian bunyi surat yang dibubuhi tanda tangan tersebut.

Unggan itu juga dilengkapi dengan keterangan berbunyi: Sebuah kebahagiaan melihat sahabat dan rekan yang baik mendapatkan amanah yang lebih besar untuk mengabdi kepada bangsa. Selamat atas jabatan baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas. Teruslah menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi banyak orang. Doa terbaik selalu menyertai setiap langkah pengabdian untuk Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, Sony dijadikan sebagai tersangka bersama Dadan Hindayana (eks kepala BGN) dan Lodwy Pusung (mantan wakil kepala BGN). Mereka menjadi tersangka dan tahanan penyidik JAM Pidsus Kejagung mulai Rabu (3/6).