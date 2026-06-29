Kinerja Moncer 2025, Pertamina Raup Laba Rp 55,2 Triliun

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) mencatatkan kinerja keuangan yang positif sepanjang tahun buku 2025 dengan membukukan laba bersih sebesar USD 3,35 miliar atau setara Rp 55,20 triliun.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan capaian tersebut berhasil diraih perusahaan ditengah tantangan industri energi global dan ketidakpastian ekonomi.

“Capaian tersebut mencerminkan fundamental bisnis yang tetap kuat sekaligus efektivitas strategi perusahaan dalam menjaga kinerja di seluruh lini bisnis energi,” ujar Simon.

Simon mengatakan, Pertamina juga berhasil mencatat pendapatan sebesar USD 70,89 miliar atau sekitar Rp 1.167,99 triliun sepanjang tahun 2025. Selain itu, Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi atau EBITDA juga meningkat menjadi USD 11,43 miliar atau setara Rp 188,33 triliun.

Simon menegaskan, Pertamina juga berkomitmen untuk berkontribusi terhadap pemasukan negara. Adapun, kontribusi Pertamina terhadap negara sepanjang 2025, perusahaan menyetorkan Rp 360,76 triliun melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.

“Selain itu, Perseroan merealisasikan investasi di dalam negeri sekitar USD 5,9 miliar atau setara Rp 97,20 triliun serta mencatat Penyerapan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp 531,5 triliun yang turut memberikan dampak berganda bagi perekonomian nasional,” ucapnya.

Di tengah perubahan lanskap energi global, Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transformasi bisnis dan menjalankan agenda transisi energi secara berkelanjutan, tanpa mengabaikan peran utamanya sebagai penyedia energi nasional.