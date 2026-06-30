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Dimas Choirul, ARM
Selasa, 30 Juni 2026 | 16.24 WIB

Kinerja Operasional Moncer, Pertamina Pertahankan Produksi Migas di Atas 1 Juta BOEPD

Ilustrasi kilang minyak lepas pantai. (Istimewa) - Image

Ilustrasi kilang minyak lepas pantai. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) berhasil mencatatkan kinerja positif di seluruh rantai bisnis energi, mulai dari hulu hingga hilir sepanjang tahun 2025.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, mengatakan pada sektor hulu minyak dan gas (Migas) perusahaan berhasil melakukan produksi diatas 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD).

Ia menjelaskan, selain produksi migas Pertamina mencatat Yield Valuable Product sebesar 83,7 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut mencerminkan kemampuan kilang dalam mengoptimalkan produksi produk bernilai tinggi.

“Capaian ini mencerminkan kemampuan kilang dalam mengoptimalkan produksi produk bernilai tinggi. Sepanjang 2025, kilang Pertamina juga mengolah volume intake mencapai 333 juta barel,” ujar Simon.

Simon mengatakan, pada sektor hilir, Pertamina memasok sekitar 70 persen kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun mendukung aktivitas perekonomian di berbagai daerah.

"Perseroan juga terus memperkuat transisi energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan," kata Simon.

Komitmen tersebut tercermin dari peningkatan produksi listrik yang mencapai 8.711 GWh sepanjang 2025 atau naik 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Simon mengatakan, secara keseluruhan capaian tahun buku 2025 menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong transisi menuju energi yang lebih rendah karbon, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga fundamental keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Simon menambahkan, upaya tersebut diwujudkan melalui pendekatan yang berfokus pada ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan harga (affordability), dan keberterimaan (acceptability) energi bagi masyarakat. 

“Bagi Pertamina, capaian tersebut bukan sekadar mencerminkan kinerja korporasi. Di baliknya terdapat tanggung jawab yang semakin besar untuk memastikan energi tetap tersedia dan andal bagi masyarakat, industri, serta berbagai sektor strategis yang menjadi penggerak perekonomian nasional,” kata Simon.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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