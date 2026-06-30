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Syahrul Yunizar
Selasa, 30 Juni 2026 | 23.29 WIB

41 Ribu Polisi se-Indonesia Naik Pangkat, 4 Pati Polri Jadi Jenderal Bintang 3

Puluhan pati Polri mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 besok (1/7). (Polri) - Image

Puluhan pati Polri mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 besok (1/7). (Polri)

JawaPos.com - Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menaikkan pangkat 87 anak buahnya yang berstatus perwira tinggi (pati). 

Di antara puluhan pati tersebut, 4 di antaranya naik pangkat menjadi jenderal bintang 3 atau komisaris jenderal (komjen).

Sigit hadir secara langsung dalam upacara kenaikan pangkat yang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Selasa (30/6) itu.

Berdasar data dari Mabes Polri, secara keseluruhan ada 41.578 polisi se-Indonesia yang naik pangkat dalam periode yang sama.

Kadivhumas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, kenaikan pangkat tersebut diberikan sebagai bentuk kepercayaan sekaligus amanah dari institusi Polri.

Para personel Polri yang mendapat kenaikan pangkat diminta untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

”Kenaikan pangkat bukan sekadar penghargaan atas perjalanan karir, tetapi juga amanah yang mengandung tanggung jawab lebih besar. Kami berharap seluruh personel yang memperoleh kenaikan pangkat terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan kepemimpinan,” kata dia pada Selasa (30/6).

Secara terperinci, 87 pati tersebut terdiri atas 4 komjen, 29 irjen, dan 54 brigjen.

Khusus 4 pati yang naik pangkat menjadi komjen, masing-masing adalah Komjen Mulia Hasudungan Ritonga, Komjen Gatot Tri Suryanta, Komjen Helmy Santika, serta Komjen Rudi Setiawan.

Sementara para pati yang naik pangkat menjadi irjen di antaranya adalah Agus Wijayanto, Himawan Bayu Aji, dan 27 pati lain.

Editor: Bayu Putra
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