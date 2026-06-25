Mantan Istri Ungkap Perangai Tempramen Taufik Hidayat, Pernikahan Hanya Bertahan 2 Pekan  

JawaPos.com - Selain keluarga Yuvita Tri Rezeki, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menemui mantan istri Taufik Hidayat. Kepada Dedi, perempuan itu mengungkap perangai tempramen pelaku penyekapan dan penyiksaan Vita. Dia juga mengaku pernikahannya hanya bertahan 2 pekan saja.
Momen pertemuan itu diungkap oleh gubernur yang biasa dipanggil Kang Dedi Mulyadi (KDM) tersebut pada akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Dikutip dari tayangan YouTube tersebut pada Kamis (25/6), mulanya Dedi menanyakan asal-usul mantan istri Taufik Hidayat.
Kepada Dedi, perempuan berjilbab itu mengaku berasal dari Desa Ciherang. Tempat tinggalnya itu tetangga desa dengan kampung Taufik yang kini sudah berstatus tersangka.
Dari pengakuan mantan istri pria berusia 30 tahun tersebut, diketahui bahwa rumah tangga mereka tidak bertahan lama.
”2015 (menikah), teu lami (nggak lama), 2 minggu langsung ditinggalkeun (ditinggalkan),” ucap dia kepada Dedi.
Meski singkat, dari pernikahan tersebut mereka punya seorang anak. Pernikahan itu tidak berlangsung lama karena Taufik Hidayat sudah menunjukkan perangai buruk sejak awal.
Di antaranya dengan bersikap kasar seperti sering marah hanya karena hal-hal kecil. Belum lagi, Taufik Hidayat dianggap terlalu mudah cemburu.
”Sok ngabanting helm sareng sapatu, tapi upami kekerasan fisik mah henteu (sering membanting helm dan sepatu. Tapi, kalau kekerasan fisik tidak pernah),” ujarnya.
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