Peserta Latsarmil Manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Merah Putih Meninggal, Kemhan Evaluasi Program

JawaPos.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengkonfirmasi bahwa 2 orang peserta latihan dasar militer (latsarmil) meninggal dunia pada 17 dan 18 Juni lalu.

Keduanya merupakan peserta yang berasal dari program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2026.

Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, kedua peserta bernama Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq. Mereka melakoni latsarmil di 2 satuan pendidikan (satdik) yang berbeda.

”Peserta atas nama Anisa Muyassaroh yang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026,” kata dia pada Selasa (23/6).

Atas kondisi tersebut, Anisa telah mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan satuan. Dia kemudian dirujuk ke rumah sakit. Berdasar keterangan medis, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke.

Sementara satu peserta lain atas nama Yonanda Muhammad Taufiq yang mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja.

”Dia mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026 dan telah mendapatkan penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan medis, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat cardiac arrest atau henti jantung,” jelas Rico.