Gibran Tanggapi Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Ikuti Proses Hukum

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi penahanan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Gibran mengajak semua pihak untuk menghormati dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, ia juga menyampaikan doa agar Roy Suryo dan Dokter Tifa segera diberikan kesembuhan.

"Ya, diikuti saja proses yang ada dan yang paling penting, kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dokter Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri," kata Gibran saat melakukan kunjungan kerja di Papua Selatan, Minggu (21/6).

Namun, Roy Suryo dan Dokter Tifa saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati setelah menjalani pemeriksaan kesehatan pada Jumat (19/6) malam.

Karena itu, Gibran menyampaikan harapannya agar kondisi kesehatan keduanya segera membaik.

"Semoga segera sembuh. Semoga segera pulih," tegasnya.

Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap Polda Metro Jaya