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Bintang Pradewo
Jumat, 19 Juni 2026 | 20.20 WIB

Komisi I Nilai Pengabdian Eks KSAL TNI Achmad Sutjipto Layak Jadi Teladan

Ucapan duka cita dari keluarga besar TNI AL kepada keluarga almarhum Laksamana TNI (Puan) Achmad Sutjipto yang meninggal dunia di Jakarta pada Kamis (18/6). (Instagram TNI AL) - Image

Ucapan duka cita dari keluarga besar TNI AL kepada keluarga almarhum Laksamana TNI (Puan) Achmad Sutjipto yang meninggal dunia di Jakarta pada Kamis (18/6). (Instagram TNI AL)

JawaPos.com - Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Purnawirawan Achmad Sutjipto meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan pada Kamis (18/6/2026).

Almarhum disemayamkan di kediamannya Jalan Gading 10 Blok D No. 45 Kodamar Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya, jenazah Sutjipto dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya Laksamana TNI (purn) Achmad Sutjipto di usianya 81 tahun.

“Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi masa duka ini,” kata Dave kepada wartawan Kamis (18/6/2026).

Menurut Dave, almarhum Sutjipto merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk pengabdian kepada negara melalui TNI Angkatan Laut, dan berbagai peran strategis yang diembannya setelah purnatugas.

Semasa pengabdiannya, lanjut Dave, almarhum dikenal sebagai sosok prajurit yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, serta komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara.

“Kontribusi yang telah beliau berikan menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan kekuatan pertahanan nasional, khususnya di lingkungan TNI Angkatan Laut,” ujarnya.

Untuk itu, Dave menyampaikan kepergian Sutjipto tentu menjadi kehilangan bagi keluarga besar TNI, dunia kemaritiman Indonesia, serta bangsa secara keseluruhan. 

“Namun demikian, nilai-nilai pengabdian, kepemimpinan, dan keteladanan yang diwariskan almarhum akan tetap menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,” imbuhnya.

Editor: Bintang Pradewo
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