Tutup Dikreg Seskoal ke-65 dan Pascasarjana Dikreg ke-63, KSAL Muhammad Ali Ingatkan Geopolitik Global Masih Tidak Menentu

JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengingatkan seluruh lulusan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) harus siap menjawab tantangan masa kini. Mengingat saat ini kondisi dan situasi geopolitik global masih tidak menentu.

Pesan tersebut disampaikan oleh Laksamana Ali saat menutup Pendidikan Reguler (Dikreg) Seskoal Angkatan ke-65 Tahun Anggaran 2026 dan Wisuda Pascasarjana Dikreg Angkatan ke-63 Tahun Anggaran 2025 pada Kamis (18/6) di Seskoal, Jakarta Selatan (Jaksel).

Dalam pendidikan tersebut, Ali mengungkapkan bahwa sebanyak 292 perwira siswa (pasis) turut serta. Baik pasis dari TNI AL, TNI AD, TNI AU, Polri maupun perwira dari angkatan bersenjata negara sahabat. Mulai Singapura, Malaysia, Tiongkok, Pakistan, India, Australia, sampai Arab Saudi.

”Mereka semua bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik,” ungkap Ali kepada awak media.

Selama menempuh studi di Seskoal, para pasis tersebut digembleng pengetahuannya. Konsep dan pemikiran yang mereka miliki juga diuji secara konseptual. Sehingga pemikiran-pemikiran dari calon-calon pimpinan masa depan itu semakin matang.

Ali berharap besar, lulusan Seskoal mampu menghadapi tantangan perkembangan dinamika situasi politik global. Termasuk persoalan-persoalan kemaritiman yang saat ini terjadi. Terlebih belakangan sempat terjadi ketegangan di beberapa kawasan yang sedikit banyak berpengaruh pada Indonesia.

”Karena kita tahu situasi global saat ini geopolitik dan lain-lain itu dinamikanya sangat tinggi dan sangat cepat berubah-ubah. Kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Itu yang paling penting,” tegas Ali.

Setelah lulus dari Seskoal, para pasis tersebut juga diminta untuk bisa mengambil inisiatif, melahirkan terobosan baru, serta mengambil keputusan secara cepat dan tepat di tengah situasi yang kritis. Ali menekankan bahwa negara saat ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan responsif.