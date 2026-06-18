Gadjah Mada dan Panglima Soedirman Jadi Opsi Nama Kapal Induk Pertama TNI AL

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto akan memberikan nama untuk kapal induk pertama TNI AL. Sejauh ini, ada 2 opsi yang sudah muncul. Yakni Gadjah Mada dan Panglima Soedirman.

Kedua nama tersebut masuk dalam usulan yang akan dipertimbangkan oleh presiden.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan hal itu saat ditanyai oleh awak media di Jakarta pada Kamis (18/6).

Menurut Ali, 2 nama tersebut telah masuk untuk diserahkan kepada Presiden Prabowo. Namun, keputusan final belum disampaikan.

”Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari bapak presiden atau dari menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya ada Gadjah Mada, ada Panglima Soedirman,” ucap Ali di Seskoal, Jakarta Selatan (Jaksel).

Selain kedua nama tersebut, orang nomor satu di TNI AL itu mengungkapkan bahwa pihaknya fokus pada persiapan awak kapal induk yang didatangkan dari Italia tersebut.

Sementara terkait dengan perbaikan kapal yang kini masih bernama Giuseppe Garibaldi itu menjadi urusan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

”Itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham masalah anggaran maupun biayanya. Yang penting kami siap mengawaki,” tegasnya.

Sebelumnya, Kemhan mengkonfirmasi progres pengiriman Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia ke Indonesia. Saat ini, persiapan sedang berlangsung. Kapal induk pertama untuk Indonesia itu bakal tiba tahun ini.