Wapres Gibran dan Rahasia Kode Elus Kucing Saat Jelaskan AI di Pendidikan

Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunggah video pada akun media sosial resminya @gibran_rakabuming pada Selasa (16/6). Dalam unggahan tersebut, Gibran membahas Artificial Intelligence (AI).
Namun, beberapa warganet teralihkan oleh gestur mengelus-elus kucing yang dilakukan oleh mantan wali kota Solo tersebut.
”Ngelus-ngelus kucing itu ada kodenya,” tulis pemilik @arisandi_febry dikutip pada Rabu (17/6).
Komentar tersebut disukai oleh ratusan warganet lain. Mereka ikut bertanya-tanya kode yang dimaksud. Namun dalam video itu, Gibran dengan jelas menyampaikan bahwa AI merupakan bagian dari kehidupan hari ini.
Bukan lagi teknologi masa depan yang sulit dijangkau. Untuk itu, dia mendorong berbagai pihak memaksimalkan AI. Termasuk para guru dan pelajar.
”Oleh sebab itu, kepada adik-adik pelajar. Saya ingin kalian memahami bahwa AI adalah alat untuk mempercepat, bukan alat untuk membuat kalian malas. Bayangkan, AI sebagai asisten pribadi yang membantu kalian belajar, mencari data, mempelajari bahasa asing lebih cepat, bahkan memahami rumus matematika yang rumit dengan cara yang lebih sederhana,” ucap Gibran.
Sementara untuk para guru, Gibran berpesan agar mereka tidak menyerah belajar AI meski sangat mungkin muncul kekhawatiran dan perasaan canggung.
Menurut dia, selalu ada kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri. Guru yang menguasai AI, lanjut dia, akan memiliki kekuatan super untuk mendidik dengan lebih efektif.
Gibran menjelaskan bahwa AI bisa membantu guru dari sisi administratif. Mulai membuat pertanyaan, menyajikan penjelasan yang lebih sederhana dan diminati murid, sampai memberikan contoh kasus yang bisa membuat murid lebih cepat menyerap materi pembelajaran.
”Sehingga bapak dan ibu (guru) punya lebih banyak waktu untuk menyentuh sisi humanis. dan karakter murid-murid kita,” imbuhnya.
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