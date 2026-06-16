Update Korban Terdampak Gempa Bumi Sulteng, 109 Jiwa Mengungsi, 8 Luka Berat, dan 24 Luka Ringan

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban terdampak gempa bumi di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Selasa (16/6). Selain sejumlah bangunan dan infrastruktur rusak, gempa bumi magnitudo 6,7 itu juga berdampak langsung terhadap ratusan warga.

Berdasar data dari BNPB, sampai sore tadi sebanyak 109 jiwa dalam 45 kepala keluarga harus mengungsi, 24 warga mengalami luka ringan, dan 8 warga luka berat. Seluruh data tersebut masih terus diverifikasi dan diperbarui oleh petugas di lapangan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa data di Kabupaten Sigi menunjukkan jumlah korban paling tinggi. Rinciannya 69 warga terdampak langsung dan 21 warga mengalami luka ringan. Selain itu seluruh korban luka berat juga berasal dari Kabupaten Sigi.

”Sementara itu, Kabupaten Parigi Moutong melaporkan sekitar 21 kepala keluarga atau 40 jiwa terdampak. Di Kota Palu tercatat 2 warga mengalami luka ringan, sedangkan Kabupaten Poso melaporkan 1 warga mengalami luka dan masih dalam pendataan lebih lanjut,” terang Abdul Muhari kepada awak media.

Berdasar data sementara, petugas juga mencatat 64 unit rumah terdampak, termasuk 4 unit rumah mengalami rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada 4 fasilitas ibadah, 4 fasilitas umum, 2 jembatan, 2 gedung perkantoran, 1 tempat usaha, serta 1 ruas jalan provinsi yang menghubungkan Palu–Sigi–Poso.

”Kerusakan tersebut tersebar di beberapa wilayah dengan tingkat dampak yang berbeda-beda,” ucap dia.

Secara lebih terperinci, Abdul Muhari menjelaskan bahwa 44 unit rumah terdampak di Kabupaten Sigi. Kemudian, 1 unit rumah rusak ringan, 4 fasilitas ibadah terdampak, 2 gedung perkantoran terdampak, 1 bangunan terdampak, dan 1 jembatan mengalami kerusakan.

Di Kabupaten Poso, tercatat 5 unit rumah terdampak, 3 unit rumah mengalami rusak ringan, dan 1 ruas jalan provinsi mengalami kerusakan. Sementara di Kabupaten Parigi Moutong sekitar 15 unit rumah terdampak. Khusus di Kota Palu, kerusakan dilaporkan terjadi pada Jembatan III yang mengalami keretakan.

Selain itu, petugas di Palu juga mencatat 1 tempat usaha terdampak, 1 fasilitas umum terdampak, dan 1 bangunan hotel mengalami kerusakan yang masih dalam proses pendataan lebih lanjut. Sementara pendataan dampak gempa di Kabupaten Donggala masih terus dilakukan oleh petugas.